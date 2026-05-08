Zadbaj o ciało i ducha

Boisz się raka, ale zapominasz, że w Polsce najważniejszą przyczyną zgonów wcale nie są nowotwory, a choroby serca i układu krwionośnego (raport NIZP-PZH „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2025"). Nowotwory złośliwe mają dopiero drugie miejsce na podium. Dlatego o swoje zdrowie trzeba zadbać już dziś.

Zdrowo, ale smacznie

Jeśli zdrowa dieta kojarzy ci się tylko z sałatą i chudym mięsem bez smaku, to powinieneś zweryfikować swoje sądy. Można jeść zdrowo i bardzo smacznie. Zamiast smażyć czy dusić, piecz lub grilluj. Dobrze doprawiaj. Wybieraj chudsze mięsa, ale nie jedz ich codziennie. Za to wybieraj warzywa, sałatki np. z fetą i rośliny strączkowe. Można z nich przygotować wspaniałe dania! Niech minimum raz w tygodniu na twoim stole zagości ryba. Odstaw fast foody, słodzone napoje i soki. Pij wodę, albo owocowe napary. Czasem możesz pozwolić sobie na odstępstwa np. pizzę czy schabowy, albo kawałek sernika. Jednak na słowo „czasem” trzeba położyć tu akcent.

Czerp radość z ruchu

Równie ważna jest aktywność fizyczna. Nie da się zachować dobrej formy przez całe życie, jeśli spędzasz życie na kanapie przy serialach. Spaceruj, najlepiej szybkim marszowym krokiem, chodź z kijkami nordic walking. Wyprowadź rower z piwnicy – weekendowe przejażdżki to świetny pomysł. A może zaczniesz rowerem jeździć do pracy? Połączysz aktywność fizyczną z obowiązkiem, a w dodatku ominiesz korki. Może ze znajomymi pograsz w siatkówkę, albo solo wybierzesz się na siłownię? Choćby tę pod chmurką. Warto też wybrać zorganizowaną grupę do ćwiczeń czy chodzić na basen. Jeśli kiedyś uprawiałeś jakiś sport, może warto zainteresować nim się na nowo. Początki są trudne, ale szybko aktywność przechodzi w nawyk, a nawet staje się konieczną do zaspokojenia potrzebą.

Pracodawco, wspieraj podwładnych!

Mądrzy pracodawcy wspierają motywację swoich pracowników do aktywności fizycznej, uprawiania sportu oraz zadbania o zdrowie psychiczne. Tak się dzieje np. w Providencie, który zachęca do tego tak pracowników, jak i klientów. W firmie są organizowane zajęcia z jogi, działa Klub Biegacza oraz oferuje wsparcie wewnętrznej platformy, która wspiera w dbaniu o dobrostan swoich pracowników Dodatkowo 9 maja w Lesie Łagiewnickim w Łodzi odbędzie się 9. edycja ProviRun - charytatywnego biegu organizowanego przez Provident Polska. Wydarzenie przyciąga setki uczestników, m.in. znanych sportowców.

ProviRun to także akcja charytatywna. Pieniądze z pakietów są wsparciem podopiecznych Fundacji Gajusz – organizacji od ponad 20 lat pomagającej nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. Tegoroczna odsłona ponownie odbędzie się pod hasłem „Biegnij dla tych, którzy nie mogą”.

Pomysłodawcą biegu ProviRun jest wolontariusz, biegacz i jednocześnie pracownik Provident Polska – Radek Kacprzak.

- Bieganie to jedna z najprostszych form profilaktyki – dostępna dla każdego i możliwa do wprowadzenia tu i teraz – mówi Radek Kacprzak. - Bieganie uczy systematyczności, wzmacnia organizm i bardzo często staje się impulsem do zmiany stylu życia na zdrowszy – zachęca.

Badaj się!

Bardzo ważnym elementem dbania o zdrowie są badania profilaktyczne. Pomogą wykryć nieprawidłowości np. podwyższony poziom cholesterolu czy glukozy we krwi, wysokie ciśnienie itp. Mogą one być leczone zanim przerodzą się w poważne choroby. Także wiele nowotworów wykrytych we wczesnym stadium można całkowicie wyleczyć. Provident zachęca swoich klientów do badań profilaktycznych i dbania o formę. Firma sprzedaje również ubezpieczenia. Większość doradców (75 proc.) dysponuje odpowiednimi certyfikatami, by w tym pośredniczyć. Jeśli nie mają takich uprawnień, przekazują klienta kompetentnej w dziedzinie ubezpieczeń osobie.

