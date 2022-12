Zamów je na Allegro teraz – wygodnie, szybko i bezpiecznie

Im bliżej świąt, tym ważniejszy staje się czas dostawy, dlatego Allegro wprowadziło dodatkowe ułatwienia, które pozwalają nie tylko szybko wyszukać oferty z darmową dostawą w ramach Allegro Smart!, ale również sprawdzić, które z nich dotrą jeszcze przed pierwszą gwiazdką. Warto pamiętać o tym, że zostawianie przedświątecznych zakupów na ostatnią chwilę nie jest najlepszym pomysłem. Dlaczego? Jednym z powodów jest to, że mamy wtedy mniej czasu na przemyślane prezenty, a presja czasu wywołuje stres, który może popsuć świąteczną atmosferę. Jeśli zamawiamy prezenty na ostatnią chwilę, musimy się liczyć z tym, że termin otrzymania przesyłki może się przesunąć, a automaty paczkowe mogą być przepełnione. Możemy tego uniknąć, korzystając z szerokiej oferty prezentów i dekoracji świątecznych dostępnej na Allegro.

Ozdoby świąteczne

Niezależnie od tego, czy co roku wykorzystujesz zeszłoroczne ozdoby, czy też stale szukasz nowych akcesoriów i produktów, by stworzyć prawdziwie świąteczną atmosferę – warto sprawdzić, co najczęściej wybierają kupujący na Allegro. Na największej platformie zakupowej znajdziesz mnóstwo inspiracji i zaopatrzysz się w dekoracje do domu, ogrodu, na balkon, schody czy na choinkę. Według danych Allegro w listopadzie i grudniu użytkownicy kupili setki tysięcy przedmiotów z kategorii bombek i ozdób, w tym lampek choinkowych. Co ciekawe, tyko w ciągu ostatniego roku na Allegro klienci kupili łącznie ponad 4,5 tys. km lampek na choinkę. Żeby lepiej zobrazować tę niewiarygodną ilość światełek, wyobraźmy sobie, że taki łańcuch wystarczy, żeby połączyć Warszawę z biegunem północnym!

Polacy preferują biel na choince

Okazuje się, że użytkownicy Allegro najczęściej ubierają świąteczne drzewko w białe lampki (ok. 60 proc. wszystkich sprzedanych lampek w minionym roku). Na drugim miejscu są światełka wielokolorowe i niebieskie. Najrzadziej wybierane są czerwone. W tym roku ponad 20 proc. Polaków wybierało na Allegro białe bombki, łańcuchy oraz inne ozdoby choinkowe. Aż 17 proc. osób decydowało się na dekoracje w barwach naturalnych, a pozostali na odcienie czerwieni, brązu, beżu i różnokolorowe. Obecnie chętnie kupujemy kartki świąteczne, opakowania na prezenty i choinki (najczęściej są to drzewka o wysokości do 100 cm, a razem z choinkami osiągającymi ponad 250 cm wysokości stanowią 50 proc. wszystkich drzewek sprzedanych na Allegro).

Świąteczny kalendarz adwentowy dla Smartowiczów

Od 1 grudnia br. w ramach świątecznego kalendarza adwentowego na Allegro użytkownicy pakietu Smart! mogą zapolować na wyjątkowe oferty w atrakcyjnych cenach. Codziennie o godzinie 10 na stronie kalendarza znajdziemy nowe promocje na wyjątkowe produkty. Oprócz prezentów możemy też przebierać wśród bożonarodzeniowych ozdób, które są dostępne na tej stronie. Wśród nich są m.in. LED-owe lampeczki w zimowych kształtach, świetlne girlandy, stroiki, świąteczne projektory, aniołki, skrzaty i gwiazdy betlejemskie. Tu z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie!

Co pod choinkę dla dziecka?

Zdaniem ekspertów Allegro - rodzice coraz bardziej świadomi tego, jak zabawki wpływają na rozwój dziecka, w 2022 r. decydują się na jeden, a nieco droższy prezent, odpowiadający zainteresowaniom pociechy, praktyczny i bardziej wartościowy. Nie wiesz, co podarować swojemu dziecku pod choinkę? Na Allegro znajdziesz zestawienie zabawek, które w tym roku najczęściej wybierali rodzice. W przypadku maluchów sprawdzają się zabawki edukacyjne i sensoryczne – są wybierane częściej niż w ubiegłym roku. Nieco starsze dzieci częściej marzą o maskotkach, a tegoroczne dane Allegro pokazują, że trafionym prezentem zawsze są klocki LEGO i puzzle.

Top 10 zabawek na Allegro

Do najchętniej wybieranych zabawek dla dzieci w okresie świątecznym należą:

Co kupujemy na ostatnią chwilę?

Z danych Allegro wynika, że osoby, które zostawiły zakup świątecznych upominków na ostatnią chwilę (tj. ok. tydzień przed Wigilią), najczęściej wybierają produkty z kategorii moda. Okazuje się, że spóźnialscy najczęściej kupują zegarki, szczególnym zainteresowaniem cieszą się marki Casio, ale też smartwatche. Drugim najchętniej wybieranym produktem z kategorii moda jest portfel. Trzecie miejsce zajmuje biżuteria damska – w pierwszej kolejności bransoletki, a tuż za nimi kolczyki. Tydzień przed świętami poszukujemy tez skarpetek (głównie męskich) oraz piżamek – częściej kobiecych. Jeśli zależy nam na spokoju, rozważmy wcześniejsze zakupy.

Partnerem materiału jest Allegro