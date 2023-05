Zawsze jest MODA NA TEATR, czyli Teatr Capitol dla wszystkich i dla każdego!

W maju Teatr Capitol rozpoczął projekt „MODA NA TEATR.” Jego ambasadorami zostali: Anna Czartoryska - Niemczycka, którą na scenie zobaczycie w uwielbianej przez widzów farsie - „O co biega?” oraz Marek Kaliszuk, który od lat, bawi brawurowymi kreacjami w takich komediowych przebojach, jak: „Dajcie mi tenora!”, „O co biega?” i „Skok w bok.” Inicjatywa ma na celu zwiększenie otwartości społecznej na kulturę teatralną i pokazanie, że każdy czas na teatr jest dobry.

„Pragniemy gościć Państwa w Teatrze Capitol każdego dnia. Chcemy, aby każdy Widz wychodził z naszego Teatru zadowolony, odprężony i w poczuciu, że choć na chwilę oderwał się od codzienności. Przekraczając próg Teatru Capitol, przeniesiecie się Państwo do świata najzabawniejszych komedii oraz pikantnych fars z udziałem popularnych gwiazd! Natomiast nowoczesne realizacje teatralne dla najmłodszych pokażą dzieciom magię Teatru.” - mówi Anna Gornostaj, dyrektorka Teatru Capitol. „Nasz repertuar tworzony jest w taki sposób, aby każdy Widz niezależnie od wieku, od tego czym zajmuje się na codzień oraz co go pasjonuje, w Teatrze Capitol znalazł radość i dobre emocje. Jesteśmy dumni, że możemy cieszyć naszych Gości, tak szeroką ofertą teatralną. W tym, napisami w języku angielskim - propozycją dla mniejszości narodowych oraz dla turystów” - dodaje Agnieszka Trojanek - Soska, managerka Teatru Capitol. „Pozytywne emocje i dobry humor to nasza capitalna specjalność. Zapraszamy serdecznie na spektakle przez cały rok! Nie trzeba się głowić, ani specjalnie przygotowywać. Cieszcie się Państwo sztuką i celebrujcie chwile razem z nami. Moda na Teatr jest zawsze i nie potrzebuje specjalnych okazji” - mówi Małgorzata Krysiak, managerka marketingu Teatru Capitol i współtwórczyni projektu. „Często Widzowie pytają nas, pracowników Teatru: jak ubrać się na spektakl? A my zawsze odpowiadamy: tak, żeby było Państwu wygodnie!” Wychodząc na przeciw tym pytaniom i wątpliwościom, razem ze stylistką Jolantą Czają oraz ambasadorami projektu: Anną Czartoryską – Niemczycką i Markiem Kaliszukiem pokażemy, jak codzienne stylizacje do pracy, czy szkoły w kilka sekund zmienić w stylizację, która idealnie odnajdzie się na teatralnej widowni. Bez dodatkowych wydatków i wywracania szafy do góry nogami.” - dodaje Magdalena Sowa, koordynatorka artystyczna Teatru Capitol i współtwórczyni akcji.

„Idąc do Teatru nie myśl, że Twoja stylizacja musi być odświętna lub elegancka. Teraz wystarczy zmienić jeden element stylizacji, którą najczęściej zakładasz do pracy lub na miasto, a uzyskasz pożądany look. Czasami zmiana koszuli na białą lub biały t-shirt do jeansów odświeży Twój wizerunek i nada mu eleganckiego charakteru. Ponadczasowe stylizacje, to często proste rozwiązania. Klasyka to zawsze najlepszy wybór, o ile urozmaicisz ją dodatkami.” - podkreśla zaangażowana w projekt Jolanta Czaja, która od przeszło 20 stylizuje polskie gwiazdy. Do końca czerwca na stronie internetowej oraz w kanałach społecznościowych Teatru Capitol będą pojawiały się krótkie formy video, prezentujące modowe inspiracje teatralne.

„Drodzy Widzowie! Dziękujemy, że nas odwiedzacie! Niezależnie od tego w co jesteście ubrani, dla nas najpiękniejszą ozdobą są Wasze uśmiechy, radosne spojrzenia, łzy wzruszenia i szczery śmiech.” Anna Czartoryska – Niemczycka – aktorka, ambasadorka projektu „Moda na Teatr” „Drodzy Widzowie! Pamiętajcie, że w Teatrze to Aktorzy się przebierają. Wy musicie po prostu otworzyć się na dobrą zabawę i swobodnie czuć się na widowni ;)” Marek Kaliszuk – aktor, ambasador projektu „Moda na Teatr”