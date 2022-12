Zbieraj dodatkowe punkty z aplikacją ORLEN VITAY i ubezpieczeniem w LINK4. Wymienisz je na świąteczne prezenty

Dla każdego, coś pięknego. Od gonitwy za gwiazdkowymi prezentami dla naszych bliskich, może naprawdę rozboleć głowa. A przecież jest jeszcze tyle innych pilnych spraw, które musimy załatwić. Nie wszystkim wystarcza na to czasu, energii i pomysłów.

Wygodną, a do tego znakomitą podpowiedzią jest Katalog Prezentów VITAY z produktami oferowanymi w ramach programu lojalnościowego ORLEN VITAY. Wybór jest ogromny. Nasze punkty VITAY możemy wymienić na cenę przedmioty, które ucieszą każdego. Są to m.in. sprzęt AGD i RTV, sprzęt sportowy, biżuteria, rozmaite gadżety, no i oczywiście prezenty dla dziecka.

Punkty VITAY możemy również wykorzystać, nabywając produkty dostępne w sklepach na stacjach ORLEN.

Bywa, że w ostatniej chwili przypominamy sobie o kimś, dla kogo nie mamy jeszcze upominku. Stacje są czynne non stop, także w święta. Wtedy jest to praktycznie jedyne miejsce, w którym możemy napełnić nasz worek Świętego Mikołaja. Asortyment jest ogromny. Znajdziemy tu zabawki, bombonierki i wiele innych przedmiotów, którymi z pewnością sprawimy naszym bliskim wielką radość.

Korzyści pomnożone przez dwa

Oferowany przez PKN ORLEN Program VITAY jest jednym z ulubionych programów lojalnościowych Polaków, którzy cenią go za szeroką ofertę i transparentne zasady. Kierowcy dostają punkty za tankowanie i zakupy na stacjach ORLEN.

Teraz punkty można zyskać także za zakup ubezpieczenia LINK4 na stronie internetowej orlen-ubezpieczenia.pl, gdzie znajdują się szczegóły dotyczące wybranych ubezpieczeń. Żeby kupić polisę, wystarczy podać numer karty lojalnościowej. Każda złotówka wydana w ten sposób na ubezpieczenie w LINK4 zasili konto VITAY pięcioma punktami! Możliwości jest wiele, ponieważ w punktowanej ofercie znajdują się zarówno polisy komunikacyjne, w tym najlepszy wg czerwcowego rankingu „Gazety Bankowej” ubezpieczeń samochodowych pakiet OC na rynku, Autocasco, NNW i Smart Casco, jak i ubezpieczenia nieruchomości czy polisy podróżne.

Jak to działa?

Aby skorzystać z tej wyjątkowej promocji, najpierw musimy zostać uczestnikiem Programu VITAY: założyć konto w internecie lub w aplikacji mobilnej i w ten sposób uzyskać wirtualną kartę VITAY. Kartę możemy otrzymać również na stacji ORLEN, robiąc zakupy za minimum 1 zł.

Mając kartę VITAY, możemy przystąpić do zamówienia ubezpieczenia. Jej numer będzie nam potrzebny podczas rozmowy z konsultantem, jeśli z oferty LINK4 korzystamy za pośrednictwem infolinii (22) 444 44 55. Numer karty należy też wpisać, wprowadzając swoje dane do kalkulatora dostępnego na stronie www.orlen-ubezpieczenia.pl.

Po zawarciu umowy w ciągu 30 na kartę VITAY naliczane są punkty. Dzięki nim możemy uzyskać upragniony prezent albo też rabatować cenę wybranych produktów ze sklepu internetowego VITAY.pl.

Komfortowy zakup

Chcąc skorzystać z łączonej oferty spółek ORLEN Usług Finansowych i LINK4, kierowca może wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób zakupu polisy: za pośrednictwem komputera lub smartfona, wchodząc na stronę orlen-ubezpieczenia.pl lub dzięki specjalnej infolinii (22) 444 44 55. Należy tylko pamiętać o podaniu numeru swojej karty VITAY. Cenne nagrody czekają, a połączenie zakupu wysokiej jakości paliwa z atrakcyjnym ubezpieczeniem to oszczędność pieniędzy i czasu.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.