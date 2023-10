Ze sztuczną inteligencją możesz więcej. Trwa 5. edycja kultowego Digital Festival

Jednocześnie swoją premierę miał raport pt. „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?” opracowany na podstawie badania przygotowanego przez Fundację Digital Poland, GfK Polonia i T-Mobile Polska. Raport pokazuje nastawienie Polaków do cyfryzacji, nowych technologii i wyzwań, przed jakimi stoi Polska oraz poziom wiedzy na temat Al.

W ramach Digital Festival dowiemy się, jak oraz w jakich obszarach możemy wykorzystać nowoczesne technologie i sztuczną inteligencję, aby odnosić sukcesy w życiu prywatnym i osobistym. Każdej jesieni przez 1,5 miesiąca uczestnicy mają dostęp do wiedzy, którą mogą znaleźć w Akademii SkillUp czy Strefie Wiedzy, licznych podcastach, webinariach i warsztatach. Pierwszy krok na drodze do technologicznej edukacji można zrobić dzięki Digital Fitness Test. To ogólnopolski sprawdzian z umiejętności cyfrowych, dostępny bezpłatnie i dla każdego, który pozwala określić poziom technologicznej wiedzy. Test, który powstał we współpracy z Komisją Europejską przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W czasie Digital Festival organizatorzy co roku powtarzają także, że technologia nie zna wieku i nie jest zarezerwowana tylko dla młodych – jest dla wszystkich. Dlatego w ramach 5. edycji festiwalu Uniwersytety Trzeciego Wieku w całej Polsce otrzymały bezpłatną, drukowaną wersję książki „Nowoczesny senior - przewodnik po cyfrowym świecie”. Przewodnik w wersji cyfrowej jest także dostępny za darmo na stronie https://digitalpoland.org/publikacje. To pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa skierowana do osób starszych, które chcą nauczyć się korzystać z Internetu. Na stronach przewodnika za pomocą jasno sformułowanych objaśnień i grafik eksperci tłumaczą, w jaki sposób można korzystać z telefonu komórkowego, tabletu czy komputera. Czytelnicy książki dowiadują się, jak krok po kroku skonfigurować nowy smartfon, płacić przez telefon czy zainstalować potrzebne aplikacje. Dodatkowo partnerzy akcji w trakcie trwania festiwalu prowadzą wśród studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku szkolenia przygotowane na bazie przewodnika.

Świat nauki przy blasku księżyca

Noc z robotami, spacer po cyfrowym lesie, spotkanie z bionicznymi innowacjami ze świata owadów, symulator starości czy w końcu nocne warsztaty malarstwa w komnatach Zamku Królewskiego w Warszawie. Już 20 października każdy będzie mógł odkryć tajemnice nowych technologii i sztucznej inteligencji podczas 5. edycji Nocy Innowacji. To szansa, żeby zobaczyć, nad czym pracują obecnie najbardziej innowacyjne firmy w Polsce, wejść do niedostępnych na co dzień laboratoriów, sterować marsjańskim łazikiem Raptors Rover, nadzorować maszyny do produkcji detektorów podczerwieni i sprawdzić, jakie nowości czekają nas w motoryzacji. Noc Innowacji to doskonała okazja, aby porozmawiać z ekspertami, poznać wynalazki tworzone przez polskich naukowców oraz zainspirować się do działania.

Badanie zaufania Polaków do sztucznej inteligencji

Start Digital Festival co roku zbiega się w czasie z publikacją dorocznego raportu „Technologia w służbie społeczeństwu. Polskie społeczeństwo 5.0”. Tym razem raport poszerzony został o unikatowe badanie nastawienia społeczeństwa do sztucznej inteligencji. To jedyne opracowanie w kraju, które bada nastawienie Polaków do nowych technologii i gotowość do stania się społeczeństwem 5.0, wykorzystującym technologie do rozwiązywania problemów takich jak drożyzna czy biurokracja. Z raportu wynika, że większość Polaków widzi zalety nowych technologii zwłaszcza: paneli słonecznych (88 proc.), aut na prąd lub wodór (76 proc.) czy „inteligentnych domów”. Aż 88 proc. osób spotkało się z terminem „sztuczna inteligencja”, ale korzystało z niej tylko 56 proc. osób. Optymistyczna jest informacja, że większość Polaków nie obawia się sztucznej inteligencji, jednak 15 proc. jest jej przeciwna. 61 proc. boi się tego, że Al gromadzi zbyt wiele danych. Abyśmy zaufali Al, kluczowy jest nadzór nad jej rozwojem. Raport można za darmo pobrać na www.digitalpoland.org.

