Transformacja energetyczna

Zielona i tania energia dzięki PGE i NABE

Skarb Państwa wykupi od Polskiej Grupy Energetycznej wszystkie elektrownie węglowe. Zostaną one przekazane do nowotworzonej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). PGE skupi się zaś na tym, co dla Polaków najważniejsze – na produkcji zielonej, taniej energii. Polacy chcą czystego powietrza i niskich rachunków za prąd.

Clean Air Fund (Fundusz Czystego Powietrza), organizacja działająca na całym świecie przeprowadziła w Polsce badania dotyczące jakości powietrza. Niemal co piąty Polak twierdzi, że to jeden z najważniejszych problemów współczesnej Polski – wynika z badania. Na pogorszenie jakości powietrza skarżą się głównie mieszkańcy dużych miast. Aż 43 proc. mieszkańców Warszawy i Wrocławia twierdzi, że stan powietrza w ich miastach pogorszył się na przestrzeni ostatnich dwóch lat. PGE postanowiło więc energicznie powalczyć z tym problemem. Bezpieczeństwo energetyczne to podstawa Ministerstwo Aktywów Państwowych utworzyło Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego i zaproponowało firmom energetycznym, że odkupi od nich ich aktywa węglowe. Elektrownie i elektrociepłownie węglowe bowiem wciąż przez najbliższe 20-30 lat będą pracować i być podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. NABE będzie nimi zarządzać po to, by spółki energetyczne mogły się skupić na rozwoju energetyki, która nie powoduje emisji szkodliwych substancji do atmosfery – farmach wiatrowych, energii słonecznej czy elektrowniach wodnych. Zielonej energii potrzebują Polacy, ale także polska gospodarka. PGE odpowiedziało jako pierwsze na wezwanie ministerstwa. Polska Grupa Energetyczna oddała już swoje aktywa węglowe i przedstawiła ambitną ścieżkę rozwoju. Podstawowym celem postawionym w nowej strategii PGE jest bezpieczeństwo energetyczne Polski, które będzie oparte o czystą i tanią energię. - Polska gospodarka, aby być konkurencyjna potrzebuje czystej, bezpiecznej i taniej energii. Aktualizacja strategii PGE była konieczna, żeby zrealizować te potrzeby - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. – Wojna na Ukrainie i sytuacja gospodarcza w Europie wpłynęła na przyspieszenie prac nad tą strategią. Celem jest również to, aby polska energetyka pozostała w polskich rękach– dodaje Wojciech Dąbrowski. NABE zdejmie kłopot z głowy Utworzenie NABE pozwoli PGE skierować siły i fundusze w kierunku zielonej transformacji energetycznej (budowy odnawialnych źródeł energii) niezbędnej dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego Polski i powstrzymania wzrostu cen energii. NABE będzie nadal wytwarzało energię z węgla. Z tego paliwa będzie można zrezygnować dopiero wtedy, gdy bezpieczeństwo energetyczne naszemu krajowi będą mogły zapewnić odnawialne źródła energii oraz małe i duże elektrownie atomowe. PGE czeka teraz wyzwanie – musi przyspieszyć transformację energetyczną. Dotyczy to nie tylko wytwarzania taniej, zielonej energii, ale także odpowiedniej dystrybucji prądu elektryfikacji ciepłownictwa.