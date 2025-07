Zobacz gwiazdy światowego sportu! Miesiąc do Diamentowej Ligi na Śląsku

Dokładnie za miesiąc Superauto.pl Stadion Śląski znów stanie się centrum lekkoatletycznego świata. 16 sierpnia – choć także dzień wcześniej, w trakcie ulicznej części zawodów na rynku w Katowicach – odbędzie się kolejna edycja Diamentowej Ligi. To najbardziej prestiżowa seria zawodów lekkoatletycznych na świecie, w której Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej wywalczył już stałe miejsce w kalendarzu. Zresztą, gdyby tego nie zrobił, cykl wiele by stracił. Bo to tu przed rokiem padły dwa rekordy świata, które z trybun oglądało ponad 42 tysiące fanów. To tu w 2024 odbył się „najlepszy jednodniowy mityng w historii lekkoatletyki”, co jasno wynikało ze specjalnej punktacji federacji World Athletics.

– Ja tu występowałam, wtedy inaczej przeżywa się emocje. Ale sama też jestem kibicką lekkoatletyki. Wychodząc na swój bieg, miałam ciarki porównywalne z tymi przed olimpijskim finałem. Tej atmosfery ze Śląska nie da się zapomnieć – mówi Natalia Bukowiecka, brązowa medalistka igrzysk w Paryżu w biegu na 400 metrów.

Bukowiecka (z domu Kaczmarek), a obok niej m.in. Ewa Swoboda, Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki, Pia Skrzyszowska, Jakub Szymański, Piotr Lisek i wielu innych reprezentantów Polski tym razem będą u progu mistrzostw świata w Tokio.

– Te odbędą się niespełna miesiąc później. To już na pewno pora, żeby pokazać wysoką formę – puszcza oko Swoboda, która z Memoriału Skolimowskiej ma swoją życiówkę na 100 metrów (10.94 s). Wtedy biegała z czwartego toru i teraz planuje zająć ten sam. To samo w sobie sporo zapowiada.

– To jest miejsce, w które chce się wracać. Macie tu wszystko, aby bić rekordy. Czuję się jak w domu – przyznawał przed rokiem Armand Duplantis, szwedzki magik skoku o tyczce. On w 2024 roku ucieszył widownię lotem na 6,26 m – ówczesnym rekordem świata. Drugi tamtego dnia ustanowił Jakob Ingebrigtsen w biegu na 3000 m. – Mój czas nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc Marcina Lewandowskiego. Najpierw załatwił mi buty, gdy poprzednie pękły, a potem stał przy bieżni i mierzył na bieżąco wyniki z okrążeń. To wielki mityng, a jednocześnie rodzinny. Bardzo to sobie cenię – komplementował organizatorów Norweg.

Obaj powracają na Śląsk 16 sierpnia. Poza nimi apetyty na rekord świata może mieć też choćby Faith Kipyegon, która tuż po historycznym osiągnięciu w biegu na 1500 m w Polsce zamierza zaatakować taki na 3000 m. Swoje ambicje mają też już ogłoszeni do występu Julien Alfred, Femke Bol, Jarosława Mahuczich czy Karsten Warholm. Każde z wymienionych to legenda lekkoatletyki. I każde przekonuje, że ich ambicje sięgają wyżej.

Trybuny na Śląskim znów będą wyczekiwać cudów. I to się czuje, zwłaszcza u najmłodszych. Diamentowa Liga w Polsce to nie tylko rekordy, ale po prostu genialna atmosfera. Z atrakcjami dla dzieci. Strefa młodych kibiców zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, a tę można odwiedzić choćby z biletami rodzinnymi, tzn. 3+1. Albo z bliska spotkać idoli – jak ci, którzy zgłosili się do dziecięcej Diamentowej Eskorty. Kto nie zdążył, ma jeszcze drugą szansę. Bukowiecka, Swoboda i Lisek właśnie ogłosili, że zbierają ludzi, którzy zechcą spędzić mityng na sektorach ich imienia. Jak zapowiedzieli, dla nich zwłaszcza szykują niespodzianki.

– Ale nie powiemy, jakie. Rezerwujcie bilety, noclegi, spędźcie długi sierpniowy weekend w Katowicach i na Śląsku. Tam się zobaczymy. Tam się przekonacie – puszcza oko Swoboda.

Bilety na Diamentową Ligę na Stadionie Śląskim szybko się wyprzedają. Na najlepsze sektory zostały już dosłownie ostatnie sztuki. Marzenie gwiazd naszej reprezentacji jest oczywiste: wypełnić trybuny do ostatniego miejsca. Można być tego częścią, wystarczy poszukać wejściówek na stronie MemorialKamili.pl.

Na Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej zaprasza Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.