Zobacz jak łatwo płacić w internecie! Wybierz Click to Pay

Dlaczego warto wypróbować Click to Pay?

Pamiętasz, jak kiedyś przy każdej płatności kartą w sklepie trzeba było włożyć ją do terminala, wpisać PIN i czekać? Dziś wystarczy przyłożyć kartę lub telefon – wszędzie działa to tak samo. Teraz podobny, jednolity standard płatności kartą znajdziesz w internecie – bez względu na to, który bank wydał Twoją kartę.

Z Click to Pay nie musisz już przy każdych zakupach:

Szukać karty i przepisywać jej długiego numeru

Sprawdzać daty ważności

Odwracać karty, żeby znaleźć kod CVV

Zakładać kolejnego konta w sklepie

Wymyślać i zapisywać nowego hasła

Wypełniać długich formularzy z danymi

Wystarczy, że raz zapiszesz kartę w profilu Click to Pay, a potem płacisz jednym kliknięciem.

Jak to działa w praktyce?

Wyobraź sobie, że szukasz prezentu dla bliskiej osoby. Znajdujesz wymarzony prezent w sklepie internetowym i dodajesz go do koszyka. Przy płatności wybierasz Click to Pay. Jeśli robisz to pierwszy raz, profil poprosi Cię o:

1.Podanie podstawowych danych (imię, nazwisko, mail, telefon)

2.Zapisanie danych karty

3.Dodanie swojego urządzenia (telefon, laptop) do zaufanych

To wszystko robisz tylko raz! Przy kolejnych zakupach – czy to będzie prezent dla mamy, zabawka dla dziecka czy nowe buty dla Ciebie – zostaniesz od razu automatycznie rozpoznany. Płacisz jednym kliknięciem, potwierdzając transakcję w aplikacji swojego banku.

Gdzie możesz używać Click to Pay?

Dobra wiadomość – Click to Pay działa już w bardzo wielu popularnych polskich sklepach internetowych! Znajdziesz go wszędzie tam, gdzie płatności obsługują znane firmy, które wdrożyły to rozwiązanie we współpracy z Mastercard:

Autopay

PayU

Przelewy24

Tpay

Co więcej, możesz też płacić w ten sposób w wielu zagranicznych sklepach. To świetna opcja, jeśli szukasz wyjątkowych prezentów, których nie ma w polskich sklepach.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

„Ale czy to bezpieczne?” – pewnie o to chcesz zapytać. Tak! Click to Pay wykorzystuje najnowocześniejsze zabezpieczenia. Gdy zapisujesz kartę w systemie, jej dane są szyfrowane – zamieniane w specjalny token (fachowo nazywa się to tokenizacją).

Co to oznacza w praktyce? Nawet jeśli ktoś próbowałby przechwycić Twoje dane podczas zakupów, zobaczy tylko bezużyteczny ciąg znaków. To jak zamiana prawdziwych pieniędzy na żetony w kasynie – bez dostępu do prawdziwej karty, te „żetony” są bezwartościowe.

Co jeśli coś pójdzie nie tak?

Święta się zbliżają, a zamówiony prezent nie dotarł? Przyszedł uszkodzony albo inny niż na zdjęciach? Spokojnie. Click to Pay to nadal płatność kartą, tylko w nowym, wygodniejszym standardzie. Masz więc takie same prawa jak przy płatnościach kartą.

Możesz złożyć reklamację w swoim banku, który pomoże Ci odzyskać pieniądze w ramach tzw. procedury chargeback. Co to takiego? To dodatkowa ochrona, którą masz płacąc kartą. Chargeback pozwala Ci odzyskać pieniądze, m.in. wtedy gdy:

zamówiony towar nie dotarł,

otrzymałeś coś innego niż zamawiałeś,

produkt jest wadliwy,

sprzedawca nie chce uznać uzasadnionej reklamacji,

Ta ochrona działa niezależnie od gwarancji czy prawa zwrotu w sklepie.

Dodatkowe zabezpieczenia

Jeśli zechcesz, możesz zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta. Jeżeli nie dodasz urządzenia jako zaufanego, zostaniesz poproszony / poproszona o wpisanie kodu, który dostaniesz SMS-em lub mailem. To tak, jakbyś miał dodatkowy zamek w drzwiach – więcej bezpieczeństwa nigdy nie zaszkodzi.

Co nas czeka w przyszłości?

Click to Pay staje się coraz popularniejszy. Już teraz 85% osób, które go wypróbowały, potwierdza, że to łatwy i zrozumiały sposób płacenia. Wkrótce będzie jeszcze prościej – będziesz mógł zapisać swoją kartę w Click to Pay bezpośrednio w aplikacji swojego banku.

Zakupy świąteczne (i nie tylko!) nigdy nie były tak proste i bezpieczne. Nie czekaj – wypróbuj Click to Pay przy najbliższych zakupach online. Przekonaj się, jak wygodnie można płacić w internecie!