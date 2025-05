10 osób uciekło z więzienia. "Złapcie nas, jeśli potraficie"

Trzech zbiegów zatrzymano. Wśród poszukiwanych jest 27-latek skazany za cztery morderstwa oraz inni oskarżeni o zabójstwa i usiłowanie zabójstw - podał "The Guardian". Szeryf hrabstwa Orleans, Susan Hutson, wskazała na wieloletnie problemy z infrastrukturą więzienia. Jak ujawniono, jeden z prętów osłaniających rury został przecięty. – Prawie niemożliwe jest, by ktoś uciekł z tego miejsca bez pomocy z wewnątrz – powiedziała Hutson, dodając, że śledztwo bada udział pracowników więzienia w ucieczce.

Na zdjęciach opublikowanych przez media widać otwór, przez który przeszli uciekinierzy. Nad nim widnieją napisy pozostawione przez więźniów: „To Easy LOL” oraz „Catch us when you can” – „Złapcie nas, jeśli potraficie”. Nagrania z monitoringu pokazują więźniów uciekających z zakładu. Po wydostaniu się z terenu zakładu, niektórzy z nich szybko pozbyli się więziennych ubrań, co sugeruje, że mieli przygotowane cywilne ubrania.

Trzech pracowników zostało zawieszonych. Jeden z pracowników widział moment ucieczki na monitoringu, ale nie zgłosił tego odpowiednim służbom. FBI oferuje 10 tys. dolarów nagrody za informacje prowadzące do zatrzymań.

