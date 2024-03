12-latka udawała dorosłą na portalu randkowym! Potem zaginęła

12-latka wyszła z domu i zaginęła! Matka znalazła jej telefon. Okazało się, że dziewczynka udawała dorosłą na portalu randkowym. Taki jest finał sprawy

Zaginęło dziecko, matka dokonała mrożącego krew w żyłach odkrycia! Payton Avery Murrieta ma zaledwie 12 lat, ale nieznajomym osobom na pierwszy rzut oka może wydawać się starsza. Głównie dlatego, że ma aż 177 centymetrów wzrostu. Mieszkająca w Nampa w amerykańskim stanie Idaho 15 marca wyszła z domu i zapadła się pod ziemię. Przerażona matka, która samotnie wychowuje Payton i jej starszą siostrę, zaczęła poszukiwania. Matka 12-latki znalazła zablokowany, zostawiony w domu telefon córki i choć nie mogła dokładnie go przejrzeć, to zobaczyła powiadomienia z aplikacji randkowej. By się tam zalogować, trzeba kliknąć deklarację o ukończeniu 18 lat.

12-latka odnaleziona żywa! Jest potwierdzenie policji

Czy dziewczynka z amerykańskiego stanu Idaho skłamała tworząc konto w internecie i poznała kogoś dorosłego na portalu randkowym? Wkrótce media społecznościowe i portale informacyjne obiegły zdjęcia dziewczynki. Cała rodzina wzięła wolne z pracy, by szukać zaginionej dziewczyny. Payton Avery Murrieta ostatni raz była widziana 15 marca rano w rejonie „The Ranch” i Midland w Nampa. Co teraz wiadomo o tej sprawie? Na szczęście wygląda na to, że dziewczynka odnalazła się żywa. Na stronie GoFundMe utworzonym przez kogoś podającego się za przyjaciółkę rodziny Payton pojawiła się aktualizacja o tym, że 12-latka wróciła do domu. Nie podano szczegółów sprawy. "To był bardzo ciężki, smutny tydzień, bo mimo że znaleziono ją całą i zdrową, nie oznacza to, że droga przed nią i jej rodziną nie będzie trudna" - pisze niejaka Maxie. Media w USA nie potwierdzają jeszcze znalezienia dziewczynki, ale na Twitterze (X) policji z Nampa widnieje już komunikat o zakończeniu poszukiwań.

Help us locate missing/endangered juvenile Payton Avery Murrieta, 12 years old, 5’05”, 125 pounds, dark red dyed hair and brown eyes. She was last seen by her family in the early morning hours on Friday, March 15. pic.twitter.com/sqnSJjTkay— Nampa PD (@NampaPolice1) March 18, 2024

