12-latka wyciągnęła nóż w szkole, chciała zabić nauczycielkę!

12-latka wymachiwała nożem w klasie. "Poszła na zajęcia z wyraźnym zamiarem zabicia nauczycielki języka angielskiego”

Coś bardzo niedobrego dzieje się we Francji. Rośnie liczba śmiertelnie niebezpiecznych incydentów w szkołach, przy czym uczniowie są agresorami, a nauczyciele ofiarami. Konflikty wybuchają na tle religijnym. Niektórzy muzułmańscy uczniowie uważają, że szkoła powinna dostosować się do ich religii i składają na nauczycieli skargi, a inni chcą od razu zabijać "niewiernych". Niektórym się to udaje, niektórzy zostają w porę powstrzymani. Tak było kilka dni temu w szkole średniej w północnej Francji. W placówce Hautes-OURnes w Rennes zaledwie 12-letnia uczennica wymachiwała nożem na środku klasy i groziła śmiercią nauczycielce języka angielskiego! Dziewczyna została obezwładniona przez bohaterskich pracowników szkoły i przekazana policji. Prokurator z Rennes, Philippe Astruc, powiedział, że uczennica poszła na zajęcia „z wyraźnym zamiarem zabicia nauczycielki języka angielskiego”, dodając wszczęto śledztwo. Nauczycielka domaga się ochrony.

Koszmarna seria we Francji. Muzułmańscy uczniowie na ławie oskarżonych w sprawie odcięcia głowy nauczycielowi, nauczycielka dostaje groźby za pokazanie obrazu z nagimi kobietami

Tymczasem dopiero co problemy miała nauczycielka z podparyskiego Yvelines, która zgodnie z programem nauczania pokazywała klasie XVII-wieczny obraz „Diana i Acteon” włoskiego malarza Giuseppe Cesariego. Obraz przedstawia nagie kobiety, co zbulwersowało muzułmańskich uczniów. Kobieta zaczeła dostawać groźby. We Francji ruszył też miesiąc temu proces w innej, wyjątkowo drastycznej sprawie. Na ławie oskarżonych w sprawie zabójstwa nauczyciela historii Francji i geografii Samuela Paty’ego (+47 l.) w 2020 roku zasiadło między innymi sześcioro jego dawnych uczniów, nastolatków uczących się wówczas w szkole Bois d’Aulne w Conflans-Sainte-Honorine. Na zajęciach poświęconych wolności słowa Samuel Paty posłużył się sławnym przykładem, czyli karykaturami proroka Mahometa, które doprowadziły do głośnej zbrodni w redakcji humorystycznego francuskiego pisma Charlie Hebdo w 2015 roku. 14-latkowie i 15-latkowie według sądu urządzili spisek i zasadzkę, które pozwoliły 18-letniemu sprawcy, płatnemu mordercy z Czeczenii, znaleźć nauczyciela i obciąć mu głowę na ulicy.

