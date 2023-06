15-latek zginął w strzelaninie! Dramat na przedmieściach stolicy

Co za widok!

To nie był spokojny weekend w dzielnicy Farsta na przedmieściach Sztokholmu. Świadkowie podają, że dwóch sprawców strzelało z broni automatycznej. W centrum handlowym byli wtedy klienci i nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. Jak poinformowały media, zginął 15-letni chłopiec a ranni to inny 15-latek, 45-letni mężczyzna i 65-letnia kobieta. Poszkodowani zostali przetransportowani śmigłowcem do pobliskiego szpitala.

- Ludzie w pobliżu kucali, ja uciekłem z dziećmi do kiosku. Trzęsły się, płakały. Potworne zdarzenie - zrelacjonował jeden ze świadków zdarzenia, cytowany przez szwedzkich dziennikarzy. - Moja córka myślała, że ​​to żart. Sam myślałem, że to fajerwerki - przekazał jeden z rozmówców "Aftonbladet"

W rezultacie obławy z użyciem śmigłowców i psów zatrzymano na autostradzie dwie osoby w wieku ok. 20 lat. Według mediów obaj zatrzymani są ranni. Na ten moment nie są znane motywy działania sprawców. Niestety, statystyki ze Szwecji są zatrważające. W br. doszło w Szwecji już do 144 strzelanin (z 62 ofiarami śmiertelnymi), z czego aż 52 strzelaniny miały miejsce w samym Sztokholmie. Policja podaje, że najwięcej strzelanin wiąże się z "działalnością" gangów.

