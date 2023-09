17-latek zabił policyjnego psa. Kilka godzin później sam został zastrzelony przez funkcjonariuszy

Informująca o dramatycznych zdarzeniach stacja CNN cytuje słowa Bruce'a Parksa, zastępcę szefa Departamentu Policji w hrabstwie Clayton. Podczas sobotniej konferencji prasowej poinformował on, że przed godz. 2:00 nad ranem tego dnia 17-letni Stephon Ford został zastrzelony przez policjantów. Jak poinformował funkcjonariusz, nastolatek był poszukiwany już od jakiegoś czasu. Gdy policjanci zostali wezwani do jednego z tamtejszych hoteli, gdzie zaobserwowano podejrzaną aktywność trzech mężczyzn, okazało się, że jednym z nich był Stephon Ford. Uciekł on do pobliskiego lasu, jednak jego kryjówka nie okazała się być nader skuteczna. Cytowany przez CNN policjant John Ivey wyjaśnił, że funkcjonariusze nakazali podejrzanemu wyjść z kryjówki, a nastolatek miał wówczas wyciągnąć pistolet i zacząć strzelać. Jedna z wystrzelonych przez niego kul trafiła w policyjnego psa Waro, którego przewieziono do lecznicy weterynaryjnej, ale nie udało się uratować mu życia.

- Rodzina policji hrabstwa Clayton opłakuje stratę jednego z naszych K-9 - Waro. W czasie służby w naszym Wydziale pilnie pracował, aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli tego powiatu i naszych funkcjonariuszy. K-9 Waro jest uznany za swój heroizm i bezinteresowność, ponieważ oddał swoje życie chroniąc innych. Był kochany przez wielu i będzie nam go bardzo brakowało. Dziękujemy za Twoją służbę Waro, teraz my się tym zajmiemy. Spoczywaj dobrze kolego, zasłużyłeś na swoje skrzydła - napisano na profilu miejscowej policji.

Śmierć 17-latka

W powstałym zamieszaniu 17-latek zdołał zbiec, jakkolwiek nie na długo. Ponownie namierzono go po kilku godzinach. Próbujący go zatrzymać policjanci zażądali od niego, by rzucił broń, którą trzymał. Wówczas, jak zeznali, miał skierować ją w ich kierunku, w związku z czym otworzyli ogień w jego kierunku. Nastolatek został śmiertelnie postrzelony i zginął na miejscu zdarzenia.

Śledztwo w sprawie przejęło Biuro Śledcze stanu Georgia (GBI). Ma m.in. rozwiać pojawiające się w sieci sugestie, że policjanci zastrzelili 17-latka z zemsty, a nie w obronie własnej.

'The overall situation is tragic:' Georgia teen Stephon Ford, 17, is shot and killed after firing weapon at K-9 police dog during chase after reports of 'suspicious activity' https://t.co/EcZoIY1YHb pic.twitter.com/vwy69164Hb— Daily Mail US (@DailyMail) September 3, 2023

The overall situation is tragic:' Georgia teen Stephon Ford, 17, is shot and killed after firing weapon at K-9 police dog during chase after reports of 'suspicious activity pic.twitter.com/5tumPgA53H— SHO’NUFF (@IAMSHO_NUFF) September 3, 2023

