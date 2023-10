3-latka ugotowała się żywcem w aucie. Matka oglądała serial i robiła zakupy

Dwa Herculesy wystartowały z Polski i są w drodze do Izraela

3-latka umarła w rozgrzanym samochodzie. Matka zapomniała o córce, robiąc zakupy i oglądając serial

Do tej tragedii doszło w listopadzie 2020 roku, a teraz zapadł wyrok. Laura Rose Peverill (39 l.) z australijskiego Townsville rozstała się z ojcem 3-letniej Rylee i zamieszkała z innym mężczyzną. Zabrała ze sobą dzieci. Tego strasznego dnia starsze były w szkole, a z młodszym oraz z partnerem Laura wybrała się na zakupy. Gdy wrócili, zabrali torby z samochodu i zaczęli oglądać na Netflixie serial "Shameless". Po paru godzinach kobieta wyszła, by pojechać po dzieci do szkoły. Dopiero wtedy zorientowała się, że na tylnym siedzeniu rozgrzanego w upalny dzień samochodu ciągle siedzi 3-letnia córka.

W rozgrzanym aucie było 51 stopni. 7 lat więzienia dla matki

Niestety, dziecko już nie żyło. Tego dnia w Townsville było ponad 30 stopni Celsjusza, a w samochodzie, jak potem wykazało śledztwo, ponad 51 stopni. Mała Rylee umarła w cierpieniach, gotując się żywcem w aucie. Laura Rose Peverill została w piątek, 6 października skazana przez Sąd Najwyższy stanu Queensland na siedem lat więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po dwóch latach. Kobieta wyraża skruchę i uważa, że należy jej się więzienie. Swoje zachowanie tłumaczy stresem związanym z przeprowadzką i osobistymi problemami.

