29-letni Polak zamordowany w Danii

Do zbrodni doszło 5 stycznia 2024 roku. Właśnie wtedy w hotelu w Brøndby (dzielnicy Kopenhagi) znaleziono zwłoki 29-letniego Polaka, który padł ofiarą morderstwa. Podejrzany o dokonanie makabrycznego przestępstwa jest 30-letni Polak Michał Tomasz Kąpicki.

Śledczy przewidują, że mógł on uciec z Danii, dlatego 12 stycznia wydali za nim międzynarodowy nakaz aresztowania w celu ekstradycji i postawienia zarzutów. Najbardziej prawdopodobne jest, że zbiegł on do Szwecji, Niemiec lub Polski.

Policja z Kopenhagi niechętnie ujawnia szczegóły sprawy, ponieważ śledztwo nadal jest w toku. Wiadomo jednak, że 14 lutego mundurowi zatrzymali 22-letniego mężczyznę, który również mógł mieć udział w zbrodni. Został on tymczasowo aresztowany.

Poszukiwany Michał Tomasz Kapicki

Poszukiwany Michał Tomasz Kąpicki ma około 187 cm wzrostu i jest średniej budowy ciała. - Jeśli ktoś widział Michała Tomasza Kąpickiego, prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji. Chciałbym również nakłonić Michała, aby się oddał w ręce policji – zaapelował komisarz policji Brian Hansen, szef śledztwa policji w zachodniej Kopenhadze.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o podejrzanym lub o miejscu jego pobytu proszone są o kontakt z policją w Kopenhadze: Lars Andersen, telefonicznie +45 30536001, pocztą elektroniczną: [email protected] lub z najbliższą jednostką polskiej policji i pod numerem alarmowym 112.

Vi efterlyser den 30-årige polske statsborger Michal Tomasz Kapicki, som mistænkes for at stå bag drabet på en 29-årig polsk mand den 5. januar 2024 på et hotel i Brøndby. Ring 43861448 døgnet rundt, tak. #politidk https://t.co/VOYmibjCYK pic.twitter.com/emq7HlMCYy— Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) February 22, 2024