Wygląda obłędnie!

49-letnia Heidi Klum w stringach i w kozakach. Tak baluje w Las Vegas [GALERIA]

Heidi Klum to dopiero kobieta petarda. Niemiecka modelka i jurorka amerykańskiej wersji "Mam talent" w tym roku skończy 50 lat, jednak gdy patrzy się na jej zdjęcia, naprawdę ciężko w to uwierzyć. Gwiazda znana z zamiłowania do pokazywania ciała, jest właśnie w stolicy hazardu, Las Vegas. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, od którego robi się gorąco! Co ona ma na sobie?!