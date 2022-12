i Autor: Shutterstock Gwyneth Paltrow na wakacjach

Co za kształty!

50-letnia Gwyneth Paltrow kusi w bikini. Tak się bawi na Barbadosie. Szał!

Wiek to tylko liczba! Udowadnia to właśnie Gwyneth Paltrow. Hollywoodzka gwiazda, laureatka Oscara, końcówkę roku postanowiła spędzić na rajskim Barbadosie. Razem z mężem, 51-letnim Bradem Falchukiem, wygrzewa się na słonecznych plażach i w skąpym bikini prezentuje nienaganną figurę. Co za kobieta!