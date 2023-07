64-latek zastrzelił trzy osoby. Makabryczny finał sąsiedzkiej sprzeczki

Musisz to zobaczyć!

Niemcy. Strzelanina w Bawarii. 64-latek zabił trzy osoby, ranił dwie kolejne

Tragedia w Niemczech. W miejscowości Langweid niedaleko Augsburga (Bawaria) doszło do strzelaniny. Jak podaje PAP, powołując się na niemiecką agencję dpa, 64-latek zastrzelił trzy osoby - dwie kobiety w wieku 49 i 72 lat oraz 52-letniego mężczyznę. Wszyscy - zabójca i jego ofiary - byli sąsiadami, mieszkali w tym samym domu. Później napastnik przeszedł do sąsiedniego budynku i tam - z bliskiej odległości - postrzelił kolejne dwie osoby - 32-letnią kobietę i 44-letniego mężczyznę. Obie przewieziono do szpitala. Ich stan jest ciężki. Ze wstępnych ustaleń niemieckiej policji wynika, że przyczyną strzelaniny był konflikt sąsiedzki. Służby nie ujawniają jednak, czego konkretnie dotyczył spór.

