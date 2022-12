64-letnia Madonna w staniku wygina się pod choinką. Dookoła jej dzieci. "Obrzydliwe"

Nie tak dawno pokazała skandaliczne nagranie, na którym w erotyczny sposób pozuje ze... słoikiem musztardy, a potem wylizuje psią miskę. Wcześniej wrzuciła na Instagram fotki, na których jest topless, a w międzyczasie poprosiła o audiencję u papieża, zapewniając, że jest gorliwą katoliczką. Madonna nie próżnuje. 64-letnia niekwestionowana królowa popu już od dawna nie skupia się na swojej muzycznej karierze. Zamiast tego regularnie wprawia w zakłopotanie fanów, których na samym Instagramie ma prawie 19 milionów.

Tak Madonna spędza święta. Fani w szoku

Tym razem nie było inaczej. Madonna postanowiła pokazać obserwatorom, w jaki sposób spędza święta Bożego Narodzenia. 26 grudnia opublikowała na swoim koncie nagranie, na którym widać ją jak wspólnie z dziećmi pozuje na tle choinki. Na jednym z ujęć jednak gwiazda pokazuje się obwieszona biżuterią, w czapce Mikołaja i... w staniku. Fani już nie wytrzymali.

Madonna w samym staniku pod choinką. "Czy ty straciłaś rozum?"

"Co się z tobą stało, gdzie jest Madonna? To obrzydliwe", "Czy ty straciłaś rozum? Czy to żart?", "Wszystko w porządku? Wibruje tu jakaś demoniczna energia", "Żarty na bok, jej jest potrzebna pomoc", "Nie jestem pewien kto ma większy problem ze sobą: Madonna czy Britney", "Przestań wreszcie, już nie da się na to patrzeć" - piszą. Zgadzacie się?

Sonda Czy Madonna wygląda dobrze? Tak, wygląda świetnie! Skoro sama czuje się dobrze ze sobą, to najważniejsze! Nie, zupełnie nie jak ona!