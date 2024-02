7-letnia dziewczynka pogrzebana żywcem na plaży! "Próbowała chwycić brata za nogę, on w końcu przestał czuć jej dłoń"

"Była taka radosna, niewinna, zawsze pełna energii, cudownie było z nią przebywać". Tak zrozpaczony wujek Sloan Mattingly (+7 l.) mówi dla KFOR o swojej bratanicy, która kilka dni temu zginęła podczas zabawy na plaży w zupełnie niewiarygodny sposób. Pochodząca z Fort Wayle w Indianie rodzina z dwójką dzieci poszła na popularną plażę Lauderdale-By-The-Sea na Florydzie słynącą z turkusowych wód oceanu. 7-letnia Sloan Mattingly i jej 9-letni brat Maddox bawili się w piasku, kopiąc doły i robiąc babki. Wydawało się, że są całkowicie bezpieczni. Ale w pewnym momencie w jednej z wykopanych dziur w ziemi wytworzył się lej i wessał dwójkę dzieci! Dziewczynka całkowicie zniknęła w piasku, chłopiec został wciągnięty po klatkę piersiową i wzywał pomocy. Natychmiast z całej plaży zbiegli się ludzie. Zaczęli gorączkowo kopać w miejscu, w którym zniknęła 7-letnia Sloan. Niestety, wyścig z czasem został przegrany. Chłopca udało się wydobyć po 20 minutach, dziewczynka udusiła się pod zwałami plażowego piachu. Teraz ujawniono we fakty.

Naukowiec ostrzega przed kopaniem dołów na plaży! "Kiedy ludzie kopią doły głębsze niż dwie stopy [ok. 60 cm] i wchodzą do nich, przynajmniej tam, gdzie ich ciała znajdują się poniżej poziomu piasku, piasek natychmiast zaczyna wysycha"

Według relacji Chrisa Sloana dziewczynka do ostatniej sekundy życia walczyła o ocalenie, trzymając za nogę brata. "Próbowała chwycić Maddoxa za nogę, aby wydostać się z piasku, ale on w końcu przestał czuć jej dłoń" – powiedział Chris dla KFOR. Rodzice krzyczeli na cały głos, wołając o pomoc. "Moja córka tam jest!" - płakała matka. Jak doszło do tragedii? Mówi o tym m.in. NBC. Według dr Stephena Leathermana z Florida International University kopanie głębokich dołów w plaży jest śmiertelnie niebezpieczne i warto o tym pamiętać! "Kiedy ludzie kopią doły głębsze niż dwie stopy [ok. 60 cm] i wchodzą do nich, przynajmniej tam, gdzie ich ciała znajdują się poniżej poziomu piasku, piasek natychmiast zaczyna wysychać. Suchy piasek wytrzymuje tylko kąt 33 stopni, a ludzie kopią te doły niemal pionowo. Im głębszy dół, tym większe ryzyko" – powiedział ekspert w rozmowie z NBC.

i Autor: Mike Stocker/South Florida Sun-Sentinel via AP; Facebook

Alert - Girl, 7, buried alive while digging sand hole on Florida beach grabbed for her brother in terror in her final moments as sand fell on top of her before going still, grieving uncle says https://t.co/LpAZ6PivoR pic.twitter.com/vURiTKr8ya— Alert Content (@thealertcontent) February 25, 2024

