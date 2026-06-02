8-latek zginął, broniąc matki przed partnerem z kijem baseballowym! Kobieta przeżyła

8-latek zginął, broniąc matki przed partnerem z kijem baseballowym. „Był małym bohaterem”

Mały chłopiec zginął bohaterską śmiercią, zasłaniając mamę przed ciosami jej agresywnego partnera! Kobieta przeżyła, jej dziecko zmarło w szpitalu... Ta tragedia rozegrała się w małej miejscowości De Soto w amerykańskim stanie Illinois. 13 maja policja została wezwana do jednego z domów około godziny 23 po zgłoszeniu dotyczącym przemocy domowej. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli nieprzytomną 31-letnią Deborah Snider i jej syna, 8-letniego Lelanda „Lee” Arnetta. Oboje mieli ciężkie obrażenia głowy. Zostali przetransportowani śmigłowcem do szpitala w St. Louis w sąsiednim stanie Missouri. Cztery dni później, 17 maja, chłopiec zmarł. Rodzina ofiar twierdzi, że Lee został zaatakowany, gdy próbował ochronić matkę przed jej partnerem, 36-letnim Marcusem Moultriem. – To stało się dlatego, że Lee próbował chronić swoją mamę. Trzeba mieć w sobie wiele odwagi, żeby stanąć w obronie matki w takiej sytuacji. I on to zrobił – powiedziała ciotka chłopca Anne Donlan Andrew w rozmowie z „The Journal Star”.

Dwa poważne zarzuty dla sprawcy. Grozi mu dożywocie

Po śmierci Lee prokuratura zmieniła zarzuty wobec Moultriego. Początkowo odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, jednak po zgonie chłopca usłyszał zarzut morderstwa pierwszego stopnia i jeden zarzut usiłowania morderstwa. Śledczy dodali również zapis mówiący o „wyjątkowo brutalnym i okrutnym zachowaniu”. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Sąd zdecydował, że pozostanie w areszcie do czasu procesu. Ostatnia rozprawa przygotowawcza ma odbyć się we wtorek, a proces zaplanowano na 6 lipca. Matka chłopca nadal przebywa w szpitalu. Jej rodzina zbiera pieniądze na leczenie oraz transport medyczny do Nebraski, gdzie mieszkają bliscy kobiety. Z powodu stanu zdrowia nie mogła uczestniczyć w pogrzebie syna.

Po śmierci 8-latka przekazano jego narządy do transplantacji

Według krewnych Deborah Snider już wcześniej próbowała odejść od partnera. – Potrzebowali przede wszystkim miejsca, do którego mogliby bezpiecznie uciec. To bardzo smutne, że go nie mieli – powiedziała ciotka chłopca Laurie Morrison. Rodzina zwraca uwagę, że mieszkali w niewielkiej miejscowości, gdzie możliwości uzyskania natychmiastowej pomocy były ograniczone. Po śmierci Lee mieszkańcy De Soto zaczęli organizować akcje wsparcia dla rodziny. Chłopiec został pochowany w Nebrasce, gdzie mieszkają jego ojciec i dalsi krewni. Bliscy podkreślają, że nawet po śmierci Lee pomagał innym. Jego narządy zostały przekazane do przeszczepów. Rodzina nazwała to jego „ostatnim bohaterskim czynem”.

8 year old Leland Arnett dies trying to protect his mum from domestic violence.😢Suggestions are they he took a baseball bat blow to the head only 4 days after police had attended the house and seeing injuries on the adults ffs!! 😡😡RIP you brave young fella.… pic.twitter.com/6YFBSVtimr— Matt Casey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇬🇧 (@MattCas04807118) June 1, 2026

