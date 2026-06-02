Atak niedźwiedzia w mieście, cztery osoby ranne! Zwierzę na wolności!

Niedźwiedź zaatakował cztery osoby w Fukushimie, pozostaje na wolności. Szkoły odwołały lekcje

Cztery osoby zostały ranne we wtorek rano po atakach niedźwiedzia w mieście Fukushima na północnym wschodzie Japonii! Zwierzę najpierw zaatakowało pracowników stalowni, a potem uciekło w stronę pobliskiej dzielnicy mieszkalno-usługowej. Wszystkie poszkodowane osoby trafiły do szpitala i są przytomne. Niedźwiedzia nadal nie schwytano. Do pierwszego ataku doszło nad ranem czasu lokalnego na terenie stalowni. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie, że niedźwiedź zaatakował dwóch pracowników. Ranni to mężczyźni w wieku około 20 i 60 lat. Po tym zdarzeniu zwierzę uciekło w kierunku dzielnicy Sasakino, gdzie znajdują się domy i zakłady pracy. Tam niedźwiedź zaatakował kolejne dwie osoby. Według agencji Kyodo była to 80-letnia kobieta oraz 60-letni mężczyzna. Jedno ze zdarzeń miało miejsce w rejonie prywatnej posesji, drugie w pobliżu miejsca pracy.

Władze rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego. Taka decyzja pozwoliłaby legalnie zastrzelić niedźwiedzia

Policja i służby apelują do mieszkańców, aby unikali rejonu, w którym widziano zwierzę. Funkcjonariusze pozostają w gotowości, a teren jest sprawdzany. Władze zdecydowały o natychmiastowym odwołaniu zajęć szkolnych, aby nie narażać dzieci na niebezpieczeństwo. Miejscowe władze rozważają też ogłoszenie stanu wyjątkowego. Taka decyzja pozwoliłaby myśliwym legalnie zastrzelić agresywnego niedźwiedzia, jeśli będzie stwarzał dalsze zagrożenie dla ludzi.

Rośnie liczba ataków niedźwiedzi w Japonii. 13 ofiar w samym tylko 2025 roku

Ataki niedźwiedzi są w Japonii coraz większym problemem. W 2025 roku w wyniku takich zdarzeń zginęło 13 osób. W związku z rosnącym zagrożeniem w ubiegłym roku odstrzelono w kraju ponad 14 tys. niedźwiedzi. Według danych rządowych na Honsiu, czyli największej wyspie Japonii, żyje około 42 tys. niedźwiedzi czarnych. Rośnie też populacja niedźwiedzi brunatnych. Ich liczbę w całym kraju szacuje się obecnie na około 12 tys. osobników. Najwięcej żyje ich na północnej wyspie Hokkaido.

A bear attack injured four people in Fukushima City on Tuesday morning, and police are still searching for the animal. https://t.co/5WqIg3OMy7 pic.twitter.com/cOwGuyUZYM— The Japan News (@The_Japan_News) June 2, 2026

