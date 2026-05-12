Niedźwiedź zabił katolickiego duchownego! Takie były jego ostatnie słowa

Śmiertelny atak niedźwiedzia na katolickiego diakona w Stanach Zjednoczonych. Nagrał wzruszającą wiadomość dla rodziny

Do tej tragedii doszło 6 maja w Glacier National Park w stanie Montana w USA. Na samotną wyprawę wybrał się tam Anthony Pollio, katolicki diakon. Miał 33 lata i pochodził z Florydy. Pracował przy utrzymaniu szlaków i parków narodowych w różnych częściach kraju. Kochał podróże, naturę i długie wyprawy. Był doświadczonym turystą i myśliwym, jednak tym razem nie poradził sobie z dziką naturą sam. A przecież nic nie wskazywało na to, że dojdzie do tragedii. Tuż przed tym, jak kontakt z 33-latkiem urwał się na zawsze, mężczyzna zostawił ojcu wiadomość głosową. Arthur Pollio cytowany przez New York Post opowiedział amerykańskim mediom, że syn zadzwonił do niego podczas wspinaczki. Mówił zadyszanym głosem, opowiadał o swoim dniu i o tym, jak wygląda trasa. Na końcu rozmowy powiedział tylko: „Love you”, czyli „Kocham cię”. Potem zamilkł na zawsze.

Śmierć Anthony’ego Pollio to pierwszy śmiertelny atak niedźwiedzia w Glacier National Park od 1998 roku

Ciało Anthony’ego Pollio znaleziono około czterech kilometrów od początku szlaku Mt. Brown Trail. Leżało kilkanaście metrów od ścieżki. Według władz parku obrażenia wskazują na atak niedźwiedzia. Ostateczne potwierdzenie ma dać sekcja zwłok, ale śledczy już teraz traktują sprawę jako prawdopodobny śmiertelny atak dzikiego zwierzęcia. Według rodziny mężczyzna był bardzo doświadczony. Polował, znał zasady poruszania się po dzikich terenach i nie bał się trudnych tras. W ostatnich tygodniach odwiedził między innymi Wielki Kanion, Yellowstone, Grand Teton oraz Mount Rushmore. Ojciec uważa, że syn mógł zostać zaskoczony przez wyjątkowo agresywne zwierzę. Śmierć Anthony’ego Pollio to pierwszy śmiertelny atak niedźwiedzia w Glacier National Park od 1998 roku. Ostatni przypadek obrażeń po spotkaniu z niedźwiedziem odnotowano tam w sierpniu 2025 roku. Władze parku nadal badają okoliczności tragedii. Nie wiadomo jeszcze, jaki gatunek niedźwiedzia zaatakował mężczyznę i co dokładnie wydarzyło się na szlaku.

NEW: Father speaks out after his son was killed in a suspected bear attack while on a solo hike in Montana’s Glacier National ParkAnthony Pollio, 33, was found dead after going missing during a two-week trip to the park with a friendThe National Park Service said his body was… pic.twitter.com/Oky7xxBeHV— Unlimited L's (@unlimited_ls) May 10, 2026

