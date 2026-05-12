Pracownicy szpitala na kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną hantawirusem

Jak poinformował portal NU.nl, do sytuacji doszło w Radboud University Medical Center w Nijmegen. Szpital zdecydował o objęciu dwunastu pracowników kwarantanną po tym, jak podczas opieki nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowano zaostrzonych procedur bezpieczeństwa wymaganych przy tego typu infekcjach.

Placówka przekazała, że nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim pobierania oraz przetwarzania próbek krwi, a także postępowania z moczem zakażonego pacjenta. Według szpitala materiał biologiczny został opracowany zgodnie ze standardowymi zasadami laboratoryjnymi, choć w tym przypadku należało wdrożyć bardziej rygorystyczne środki ochrony.

Dodatkowo przy utylizacji moczu pacjenta personel nie zastosował najnowszych międzynarodowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa biologicznego. Mimo wykrytych uchybień przedstawiciele placówki podkreślają, że ryzyko zakażenia pracowników oceniane jest jako niewielkie.

Kwarantanna ma charakter profilaktyczny i potrwa sześć tygodni. Taki okres izolacji został wdrożony zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), aby wykluczyć możliwość rozwinięcia się infekcji u osób mających kontakt z pacjentem.

Pacjent zakażony hantawirusem przebywa w szpitalu od czwartku i pozostaje w izolacji. Jak podają holenderskie media, jest członkiem załogi statku wycieczkowego MV Hondius, który w ubiegłym tygodniu został przetransportowany do Holandii.

Czym jest hantawirus?

Hantawirusy to grupa wirusów przenoszonych głównie przez gryzonie, zwłaszcza myszy i szczury. Człowiek może zakazić się poprzez kontakt z odchodami, moczem lub śliną zakażonych zwierząt, a także przez wdychanie skażonych cząstek unoszących się w powietrzu.

Infekcja może prowadzić do poważnych chorób, takich jak gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym lub hantawirusowy zespół płucny. Objawy obejmują m.in. gorączkę, bóle mięśni, problemy z oddychaniem oraz zaburzenia pracy nerek.

Choć zakażenia u ludzi należą do rzadkości, w ciężkich przypadkach mogą stanowić zagrożenie dla życia.