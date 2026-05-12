Poznali się podczas lotu i poczuli dzikie żądze! Na 54-latka czekała na lotnisku żona

Seks w klasie biznes na trasie Panama - Rosario. Służby wyprowadziły pasażerów

Do tego podniebnego incydentu doszło w sobotę rano na pokładzie maszyny linii Copa Airlines, relacji Panama - Rosario. Jak informuje serwis Todo Noticias, podróżni z klasy biznes zwrócili uwagę na dwójkę pasażerów, którym przydzielono sąsiednie miejsca. Najwyraźniej bardzo się do siebie zbliżyli. O ich zachowaniu poinformowała stewardesę kobieta podróżująca z dzieckiem. Załoga przekazała sprawę kapitanowi lotu i wezwano policję. Natychmiast po tym, jak samolot dotarł na lotnisko w Rosario, do środka wkroczyli funkcjonariusze. Kochankowie zostali wyprowadzeni z pokładu i przetransportowani do lokalnego komisariatu. Po usłyszeniu podejrzeń o ekshibicjonizm oboje opuścili policyjny areszt.

Mauricio C. zdradził żonę w samolocie. Argentyńskie prawo przewiduje grzywnę za ekshibicjonizm

Miejscowa prasa szybko ustaliła, że zatrzymani to 54-letni Mauricio C. i 59-letnia Sandra O. Choć oboje mieszkają w Rosario, nie łączył ich wcześniej związek, a znajomość zawarli dopiero w trakcie lotu. Mężczyzna na co dzień pracuje jako architekt i kieruje robotami kolejowymi, jest też ojcem trójki dzieci i ma żonę. Z kolei 59-latka to rozwiedziona właścicielka ośrodka rehabilitacyjnego, zajmująca się opieką nad seniorami. Jedna z dziennikarek, podróżująca tą samą maszyną, wyjawiła mediom, że w terminalu na wracającego z podróży 54-latka czekała nieświadoma niczego małżonka z trójką dzieci. Nie wiadomo, czy zdecyduje się na rozwód. Wobec pary nie sformułowano jeszcze zarzutów. Zgodnie z argentyńskim prawem, za akty ekshibicjonizmu grożą prace społeczne lub kara grzywny.

