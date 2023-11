Adriana Lima ma nową twarz! Szok na czerwonym dywanie. To naprawdę ona!

Adriana Lima ma całkiem nową twarz! Tajemnicza opuchlizna i skośne oczy. Trudno ją rozpoznać

Adriana Lima (42 l.) to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. Do 2018 roku pochodząca z Brazylii piękność była Aniołkiem Victoria's Secret i olśniewała na wybiegach. Teraz stało się z nią coś bardzo niepokojącego i najwyraźniej nie chodzi tu o zwyczajny upływ czasu, a o... no właśnie, o co? Sławny eks Aniołek Victoria's Secret pojawił się na premierze "Igrzysk Śmierci: The Ballad Of Songbirds & Snakes" w Los Angeles w Kalifornii i zaszokował świat. Adriana Lima jest niemal zupełnie nierozpoznawalna. Jej twarz wygląda zupełnie inaczej, niż jeszcze parę lat temu. Oczy są dziwnie skośne, buzia opuchnięta... Fani obawiają się, że modelka padła ofiarą nieudanych operacji plastycznych. „Nie miałem pojęcia, że to ta sama osoba” – napisał na Twitterze jeden z wielbicieli Adriany Limy.

Adriana Lima odpowiada na zarzuty i wyrazy niepokoju. Zrzuca winę na dzieci i psa!

Co na to gwiazda? Już jest oświadczenie! Adriana Lima stwierdziła na Instagramie, że to wszystko tylko i wyłącznie... efekt zmęczenia życiem rodzinnym. „To twarz zmęczonej mamy jednej nastolatki, dwóch przedszkolaków, jednego aktywnego chłopca, rocznego dziecka uczącego się chodzić i trzech psów... dziękuję za troskę” – podpisała zdjęcie, selfie bez makijażu zrobione w kuchni. Przekonała Was? A może jednak przesadziła z zabiegami upiększającymi?

i Autor: Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/East News, Shutterstock

Sonda Zdecydowałabyś się na operację plastyczną? Tak, nie widzę w tym nic złego Nie wiem Nie, nigdy w życiu

