Aniołki Victoria's Secret wracają! Legendarny show znów się odbędzie

Wielkie modowe show Victoria's Secret wróci jeszcze w 2023 roku! Aniołki znów przypną skrzydła?

Pokazy Victoria's Secret były przez wiele lat marzeniem niejednej modelki. Spektakularna impreza przyciągała od 1995 roku uwagę całego świata kolorowymi kostiumami i udziałem najpiękniejszych długonogich modelek świata, takich jak Alessandra Ambrosio czy Miranda Kerr. Jednak kilka lat temu wszystko nagle runęło. Narastająca wszechobecność poprawności politycznej, w tym tej mocno przesadzonej, a do tego skandale seksualne w USA zmiotły Aniołki z powierzchni ziemi. Były szef firmy Ed Razek musiał odejść, gdy w 2018 roku wywołał falę oburzenia w mediach, odmawiając zatrudnienia modelek transseksualnych i plus size, czyli tych z nadwagą. Jak argumentował, show Victoria's Secret to pewna fantazja, ale i tak musiał odejść. Do tego doszły doniesienia o molestowaniu modelek w firmie i o podejrzanej przyjaźni szefów firmy z pedofilem Jeffreyem Epsteinem.

Aniołki wrócą na wybiegi? Dyrekcja Victoria's Secret zapowiada powrót do pokazów

By ratować biznes, szefowie postawili na "inkluzywność". Twarzą kampanii mody "wolnej od płci" mianowano faceta, zatrudniano modelki transseksualne, otwarcie homoseksualne sportsmenki czy modelki z nadwagą, a z pokazów mody zrezygnowano w ogóle. Ale teraz wiele wskazuje na to, że Aniołki wrócą! Szefowie Victoria's Secret zapowiadają wielki powrót sławnych pokazów bieliźniarskiej marki. "Zamierzamy (...) wspierać nową wersję naszego pokazu mody, który ma się pojawić jeszcze w tym roku" — ujawnił dyrektor finansowy Timothy Johnson. To na pewno dało bezrobotnym, zbyt pięknym Aniołkom nadzieję na poprawę losu!

Sonda Czy pokazy Victoria's Secret w starym stylu powinny wrócić? Tak Nie

Victoria's Secret Fashion Show to make a comeback in 2023, four years after it was canceled https://t.co/SDhIpBgTor— Daily Mail Online (@MailOnline) March 6, 2023

QUIZ. Czy znasz teksty piosenek weselnych? Od 8/10 zaczyna się impreza! Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst. "Hej dziewczyno, spójrz na misia / On przypomni, przypomni chłopca Ci / Nieszczęśliwego białego misia / Który w oczach ma tylko..." Szare łzy Gorzkie łzy Białe łzy Dalej