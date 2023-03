Afera w samolocie. Mężczyzna próbował usiąść na dziecku. Potem... się zsikał

Aryan Vohra, 21-letni obywatel Indii studiujący w USA, skutki swojego ostatniego lotu będzie odczuwał jeszcze długo. Student został aresztowany w sobotę, 4 marca, po tym, jak w czasie trwającego 14 godzin lotu z Nowego Jorku do New Delhi, upił się tak mocno, że ostatecznie nasikał na pasażera siedzącego obok niego. Zgodnie z ustaleniami służb, załoga samolotu linii American Airlines, na pokładzie którego doszło do incydentu, zgłaszała przez radio, że mają "na stanie" bardzo uciążliwego pasażera.

Pijany student robił rozróbę w samolocie

"Wielokrotnie kłócił się z załogą, nie chciał usiąść i stale zagrażał bezpieczeństwu załogi i samolotu. W końcu, gdy usiadł na miejscu, oddał mocz na współpasażera" - cytuje komunikat przewoźnika "New York Post". Serwis O2 dodaje, że podobno student wchodził w konflikty z innymi pasażerami, a także m.in. próbował usiąść na dziecku. Media donoszą, że Vohra leciał do domu na ślub swojej siostry. Policjantom przyznał potem, że rzeczywiście sporo wypił i tłumaczył, że próbował dostać się do toalety na pokładzie samolotu, ale ta była zamknięta. Potem podobno zasnął i oddał mocz przez sen.

Indie. Zsikał się na pasażera, błagał go, by nie wnosił skargi

Pasażer, który padł ofiarą marnego pęcherza Vohry, nie wniósł skargi. Podobno 21-latek przeprosił go i błagał, by nie zgłaszał sprawy. Mimo to student został aresztowany, ponieważ po incydencie wciąż zachowywał się fatalnie. Policję na lotnisko wezwała obsługa samolotu. "Funkcjonariusze bezpieczeństwa wyprowadzili go z samolotu" – powiedział Devesh Kumar Mahla, zastępca szefa policji lotniska. Po 24 godzinach student wyszedł za kaucją, będzie jednak musiał ponieść konsekwencje swojego zachowania. Ma też inny problem: American Airlines nie wpuszczą go już więcej na pokłady swoich samolotów.

Indian student arrested for allegedly urinating on co-passenger during US flight.Drunk student allegedly urinates on sleeping co-passenger on American Airlines NY-Delhi flight, ✍️: @AlokReporter @TheNewIndian_in @DelhiPolice #news #peegatehttps://t.co/dJlbOBLmLz— The New Indian (@TheNewIndian_in) March 5, 2023

