Akrobatyczny pokaz zakończony śmiercią. Runęła z wysokości 10 metrów na scenę!

Występ zakończony tragedią

Do tego dramatycznego wypadku doszło w sobotę, i oczywiście nagranie z momentu zdarzenia trafiło już do sieci. Widać na nim, jak duet 36-letnich artystów (rzekomo bardzo doświadczonych w tego typu akrobacjach) został uniesiony wysoko nad publicznością za pomocą lin. Kiedy wznosili się w powietrze, kobieta przylgnęła do swojego partnera, stojąc na jego stopach i trzymając go za szyję. Niestety, będąc już ok. 10 metrów nad ziemią 36-latka puszcza jednak szyję swojego męża i spada w dół! Tam z hukiem uderzyła w scenę.

Świadkowie przyznali, że akrobaci nie byli zabezpieczeni dodatkowymi linami, a na scenie nie było dmuchanego lądowiska. Jeden z członków zespołu artystycznego, w którym występowała para, bezpośrednio po pokazie przekazał dziennikarzom, że kobieta "nadal słabo oddychała" po upadku. Niestety, po przewiezieniu do szpitala, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1— Manya Koetse (@manyapan) April 16, 2023

Spekulacje po wypadku

Tragiczne nagranie wywołało falę spekulacji na temat przyczyn zdarzenia. Małżeństwo, które doczekało się dwójki dzieci, miało mieć już za sobą wiele takich występów. Niektóre z chińskich mediów sugerują jednak, że między Sun a Zhangiem doszło do poważnej kłótni tuż przed feralnym występem. Pogrążony w żałobie mąż stanowczo jednak odrzucił te przypuszczenia. - Zawsze byliśmy razem szczęśliwi. Nie było żadnej kłótni. Ponieważ jestem w trakcie radzenia sobie z tym wszystkim, nie mogę w tej chwili ujawnić żadnych konkretnych szczegółów - miał stwierdzić. Sprawę badają jednak służby.

Gazeta "Global Times" podała, że firma organizująca spektakl już wcześniej miała problemy ze względu na organizowanie imprez bez odpowiednich zezwoleń i niespełnianie wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Miała za to być ukarana wysoką grzywną.

W sieci pojawiły się też nagrania wskazujące, że para istotnie wykonywała już w przeszłości bardzo niebezpieczne pokazy bez odpowiednich zabezpieczeń. To miało gwarantować im większą wypłatę (ok. 290 amerykańskich dolarów za występ).

As more information is coming out about this incident, The Paper published this video showing that the couple, husband Zhang and wife Sun, previously also did high-risk performances without proper safety measures in place. They would get paid more money for more dangerous acts. pic.twitter.com/xXrnnHaf2S— Manya Koetse (@manyapan) April 17, 2023