Wojna na Ukrainie

Alaksandr Łukaszenka w szpitalu! Jaki jest stan dyktatora?

Białoruski dyktator jest poważnie chory? Od niemal tygodnia aż huczy od plotek o chorobie Alaksandra Łukaszenki. Podczas parady w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa dyktator wydawał się ledwo żywy, a teraz pojawiły się informacje, że trafił do szpitala. Są pierwsze konkretne pogłoski na temat tego, co może dolegać Łukaszence. To coś poważnego?