Alec Baldwin spłodził ośmioro dzieci i zostanie dziadkiem! Jego najmłodszy syn ma trzy miesiące

Ireland Baldwin jest w ciąży! Alec Baldwin po raz pierwszy zostanie dziadkiem

Trudno znaleźć gwiazdora Hollywood równie płodnego, co Alec Baldwin. 64-letni dziś aktor w 2012 roku ożenił się z instruktorką jogi Hilarią Baldwin, która jak się potem okazało, z niewyjaśnionych po dziś dzień przyczyn latami udawała Hiszpankę. Nabrała najwyraźniej także Aleca Baldwina. Zanim się zorientował, spłodził z obrotną Hilarią, czy raczej Hillary z Bostonu, gromadkę dzieci. Stan na dzień dzisiejszy to siedmioro potomków Hillary i Baldwina. Gwiazdor Hollywood ma już zatem ośmioro dzieci. Bo pierwsze z nich, 27-letnią dziś Ireland Baldwin, spłodził jeszcze z Kim Basinger, swoją pierwszą żoną. I to właśnie dzięki Ireland Alec Baldwin zostanie niebawem dziadkiem!

Ireland Baldwin urodzi pierwsze dziecko. Wnuk Aleca Baldwina będzie niespełna dwa lata młodszy od jego najmłodszego dziecka

Ireland Baldwin potwierdziła na swoim koncie na Instagramie, że spodziewa się pierwszego dziecka. W ostatni dzień starego roku zamieściła zdjęcie z badania USG, na którym wyraźnie widać postać przyszłej córki lub przyszłego syna modelki. Ojcem dziecka jest jej partner, Andre Allen Anjos znany pod pseudonimem RAC, portugalsko-amerykański muzyk i producent. Pod wpisem Ireland posypały się gratulacje... Tymczasem najmłodsze dziecko świeżo upieczonego dziadka ma dopiero trzy miesiące.

Sonda Czy Alec Baldwin powinien ponieść konsekwencje śmierci koleżanki z planu? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania

Gwiazdy w programach telewizyjnych - kto był w jakim show? Pytanie 1 z 10 Cleo była w programie... X Factor Mam Talent Idol Dalej