Aligator odgryzł mu rękę, bo była kolejka do toalety! Szokujące wideo

Szokujące wydarzenia na Florydzie uchwycone na przerażającym wideo! Wszystko zaczęło się parę dni temu zupełnie niewinnie. Jordan Rivera (23 l.) wybrał się na piwo do baru Banditos w Port Charlotte. Wieczór początkowo przebiegał zupełnie zwyczajnie. W pewnym momencie 23-latek poczuł, że musi udać się do toalety. Znalazł w lokalu WC, ale jak się okazało, kolejka do niego była dosyć długa. Jordanowi nie chciało się w niej stać i postanowił załatwić potrzebę w inny sposób, po prostu wychodząc przed bar i idąc w jakieś zarośla. Jak postanowił, tak zrobił. Okazało się, że to była najgorsza decyzja w jego życiu! Po chwili do uszu bawiących się w barze gości dotarł przerażający krzyk.

"Nie straciłem życia, tylko rękę, to nie koniec świata"

Kilku mężczyzn wybiegło przed bar. Okazało się, że Jordan poszedł w kierunku zbiornika wodnego, a teraz leżał blisko brzegu w wodzie, wijąc się z bólu. Imprezowicze cofnęli się przerażeni, gdy zobaczyli, że niedaleko jest wielki aligator, a 23-latek ma odgryzioną całą prawą rękę... Ale parę bohaterskich osób wyciągnęło ofiarę z wody. Ktoś założył mężczyźnie opaskę uciskową. Teraz Jordan Rivera leży w szpitalu. Tak mówi w wywiadzie dla NBC2: "Nie straciłem życia, tylko rękę, to nie koniec świata. Pamiętam tylko tyle, że nagle ziemia osunęła mi się spod nóg i wylądowałem w wodzie. Nic więcej". Dziękuje też świadkom zdarzenia za ocalenie życia. Tymczasem lokalne władze odłowiły i uśpiły aligatora.

