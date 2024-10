Aligatory wpływają do domów! Apokaliptyczne sceny na Florydzie

Huragan Milton przeszedł przez Florydę. Wśród skutków kataklizmu aligatory, które wpłynęły do zalanych przez powodzie domów

To był prawdziwy kataklizm! Huragan Milton uderzył w wybrzeże Florydy jako żywioł kategorii trzeciej, powodując powstawanie nawet ponad ośmiometrowych fal na oceanie. Przez stan przetoczyło się aż 27 tornad! Teraz Milton przeobraził się w burzę tropikalną, a wiatr osłabł do "zaledwie" 120 kilometrów na godzinę. Efekty to co najmniej trzynastu zabitych, 3,3 miliona ludzi bez prądu i wiatr, który wiał z prędkością dochodzącą do 330 kilometrów na godzinę, a teraz przede wszystkim zalane ulice i domy. Zwłaszcza w mieście St. Petersburg (nazywającym się tak samo jak miasto w Rosji) spadło mnóstwo deszczu, bo aż 41 centymetrów na metr kwadratowy. A teraz, kiedy najgorsze już minęło i ludzie wracają do swoich mniej lub bardziej zniszczonych domów, pojawił się kolejny problem - w zalanych pokojach można spotkać... aligatora!

Mieszkaniec otworzył drzwi własnego domu i zobaczył gada w bajorze. Aligatory są na Florydzie liczne, teraz dostały się do miast

Aligatory żyją na Florydzie w dużych ilościach i spotkanie z nimi tutaj nie należy do wielkiej rzadkości. Ale otworzyć drzwi własnej sypialni i zobaczyć bajoro z pluskającym się gadem otwierającym paszczę pełną ostrych zębisk - to już jest coś, co szokuje nawet lokalnych mieszkańców po huraganie Milton. Nagrania pokazujące tego rodzaju sceny pojawiły się w mediach społecznościowych, podobnie jak przerażające filmy ukazujące potężne tornada, które przetoczyły się przez Florydę. Tymczasem są i pomyślne wiadomości o huraganie Milton. Jak powiedział dziś, 10 października gubernator Florydy Ron DeSantis, wskazywany wcześniej jako jeden z najbardziej zagrożonych skutkami żywiołu obszar wokół zatoki Tampa uniknął najbardziej katastrofalnych skutków przypływu dzięki temu, że Milton jednak "zboczył na południe" przed uderzeniem w wybrzeże. Mogło być znacznie gorzej!

