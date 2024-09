Martyna Wojciechowska walczy z zalanym domem. Pokazała, co się stało. Dramat!

Martyna Wojciechowska nie ma powodów do zadowolenia. Gwiazda telewizji na swoim instagramowym profilu pokazała filmik zmontowany na podobieństwo wiralowej reklamy jednego z polskich hoteli.

Tu purchle, tu dziura, tu też dziura, tu pompa, tu suszy - wymienia dziennikarka, ze stoickim wyrazem twarzy pokazując, jak teraz wygląda jej luksusowy apartament.

Po luksusie nie ma już śladu, choć warto podkreślić, że trzeba mieć sporo pieniędzy, aby dokładnie osuszyć zalanie mieszkanie. Pompy, nawet wypożyczone, sporo kosztują, a za prąd Wojciechowska prawdopodobnie zapłaci krocie.

Martyna Wojciechowska walczy z powodzią we własnym domu. Co się stało?

Do niedawna mieszkanie gwiazdy, umiejscowione na warszawskim Żoliborzu, było dla niej ostoją spokoju. Teraz w apartamencie wciąż jest głośno, bo trwa wielkie osuszanie. Okazuje się, że lokum zostało doszczętnie zalane. Wojciechowska musi je dokładnie osuszyć, a później czeka ją remont zniszczonego tarasu, doprowadzenie ścian do stanu sprzed powodzi i, co najgorsze, wymiana większości podłóg w mieszkaniu. O swojej koszmarnej sytuacji podróżniczka napisała w sieci.

"No cóż… CISZA I SPOKÓJ. Ile was trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto was stracił. Od prawie 3 tygodni mój dom jest pobojowiskiem i jedną wielką suszarnią. Rury i maszyny są wszędzie. Pracują (i hałasują) dzień i noc. Uroki zalania po intensywnych deszczach. Woda się wlała pod podłogę i uszkodziła ponad 70 procent mieszkania. Po odpompowaniu wody i suszeniu czeka mnie skuwanie tynków i zrywanie części podłogi. Jeszcze długa droga do końca tej podróży. Póki co, tylko koty sypiają jak gdyby nigdy nic. A jak tam Wasz dzień?".

Wcześniej gwiazda pisała o źle zabezpieczonym tarasie, przez który woda wlała się pod podłogę.

Wojciechowska załączyła też zabawny filmik, który jednak tak naprawdę śmieszy tylko formą. To, co stało się w mieszkaniu gwiazdy, to prawdziwy dramat. Na szczęście Wojciechowska nie płacze.

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?

Mieszkanie gwiazdy TVN-u jest obszerne, jasne i przytulne. Białe ściany i białe drzwi zostały "ocieplone" wszechobecnym drewnem. Jest, a raczej było, schludnie, minimalistycznie, lecz z duszą. W domu podróżniczki nie brakuje książek, pamiątek z wypraw, a duża kuchnia robi ogromne wrażenie.

Fani wspierają Wojciechowską

Wpis Martyny wywołał spore poruszenie. Jej fani komentują:

"Kobieta na krańcu załamania nerwowego", "Siły, Martyna, siły!", "Biedna", "Mnie niedługo czeka taka sama akcja z piwnicą", "O losie, współczuję, miałam to samo. Chciałam duży balkon, a potem było duże zalanie", "Wyjeżdżaj na kraniec świata".

Martyna Wojciechowska czeka na przyjazd Kabuli