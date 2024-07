Martyna Wojciechowska rozprawia o dziecku. Emocjonalne wyznanie

Martyna Wojciechowska chętnie angażuje się w pomoc charytatywną. Gwiazda w ostatnim czasie skupiła się na osobach młodych, które dotyka wiele problemów. Według dziennikarki i podróżniczki pokolenie Z jest bardzo samotne. Czasami ci właśnie ludzie nie umieją poradzić sobie z codziennymi problemami, które stawia przed nimi życie. Okazuje się, że córka Wojciechowskiej również miała kilka problemów. Dobrze, że Martyna w porę je dostrzegła.

Zobacz też: Martyna Wojciechowska nie zabierze własnej córki na wyjazd z adoptowaną Kabulą. Wiemy, dlaczego!

Martyna Wojciechowska miała problemy z córką?

Martyna nigdy nie ukrywała, że w swoim życiu popełniła sporo błędów, które miały ogromny wpływ na wychowanie jej córki. Wojciechowska przez lata myślała, że sama najlepiej wie, czego potrzeba jej latorośli. Prawda okazała się zupełnie inna.

"Chyba nigdy wcześniej w historii przepaść między pokoleniami nie była aż tak duża, nigdy aż tak bardzo się nie różniliśmy w naszych doświadczeniach, bo to, że ja kiedyś byłam młodą osobą, to nie znaczy, że wiem, jak dzisiaj jest dorastać" - powiedziała agencji Newseria Lifestyle Wojciechowska.

Zobacz też: Martyna Wojciechowska ma co świętować! Wielki sukces zapukał do jej drzwi

Martyna wyznała, że według niej wielu rodziców ma poczucie, iż wszystko, co robi, robi z myślą o dziecku.

"My dorośli mamy takie poczucie, że przecież to wszystko robimy dla naszych dzieci. I kiedy opowiadamy im o tych naszych staraniach, tym bardziej, nawet podświadomie, oczekujemy od młodego pokolenia jakiegoś zwrotu za to (...). Otóż nasze dzieci najbardziej potrzebują naszej uważności, naszego czasu i tego skupienia" - dodała Martyna Wojciechowska.

Martyna w najnowszym wywiadzie podzieliła się osobistymi doświadczeniami jako mama. Gwiazda w rozmowie wyznała prawdę na temat 16-letniej Marysi. Okazuje się, że Wojciechowska miała moment, w którym nie umiała dogadać się ze swoją córeczką. Kiedy zobaczyła swój błąd, szybko go naprawiła.

Zobacz też: Po rozstaniu z Wojciechowską wziął ślub w tajemnicy?! Kossakowski ma już nową żonę. Piękna kobieta

"Bo bycie rodzicem to jest bardzo trudna sprawa, to jest wyzwanie, wiem to z własnego doświadczenia jako mama 16-latki. Miałam taki moment w relacjach z moją córką, kiedy usiadłam naprzeciwko niej i powiedziałam: Wiesz, Mania, wydawało mi się, że robię dla ciebie najlepiej na świecie, ale myliłam się i przepraszam cię za to, że nie zapytałam, czego ty potrzebujesz, tylko zarzuciłam cię moimi złotymi myślami. Ja jako mama nauczyłam się więcej słuchać, pytać, niż mówić, i być bardziej uważną na to, czego potrzebuje moja córka" - przyznała.

Zobacz też: Co dalej z przyszłością Martyny Wojciechowskiej w TVN? Dziennikarka podała konkretną datę, kiedy zakończy program

Zobacz naszą galerię: Martyna Wojciechowska brutalnie potraktowana w świecie mody

Sonda Lubisz Martynę Wojciechowską? TAK NIE