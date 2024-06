Martyna Wojciechowska ma co świętować! Wielki sukces zapukał do jej drzwi

Martyna Wojciechowska z nagrodą

Martyna Wojciechowska (49 l.) została uhonorowana nagrodą "Złotego Anioła" za niepokorność twórczą. Statuetkę gwiazda otrzyma podczas tegorocznej gali zakończenia festiwalu "Tofifest" w Toruniu.

- Martyna Wojciechowska to dla mnie postać wybitna, wielowymiarowa, tworząca przestrzenie dialogu zarówno na srebrnym ekranie, jak i w swej społecznej działalności. Dająca skrzydła odwagi, konsekwencji i determinacji w drodze do wyznaczonego celu nam wszystkim - kobietom. Absolutnie niepokorna - mówi Kafka Jaworska, dyrektorka MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze.

- Wystąpi nie tylko w roli twórczyni filmowej, ale też inicjatorki projektu "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym" oraz prezeski Fundacji UNAWEZA, która niesie pomoc w Polsce i na krańcach świata – dodaje.

Martyna Wojciechowska na Tofifest

W programie tegorocznego festiwalu widzowie zobaczą film dokumentalny Martyny Wojciechowskiej - „Hope”, który otrzymał nagrodę na World Media Film Festival w Hamburgu, a swoją światową premierę miał na początku czerwca na platformie Max. Dokument to opowieść o życiu Anji Ringgren Lovén, duńskiej pracowniczki humanitarnej i założycielki "Land of Hope", organizacji ratującej dzieci oskarżone o czary. Tragiczny los nigeryjskich dzieci jest niezwykle poruszający, co ukazuje film Wojciechowskiej. W piątek 28 czerwca, Martyna Wojciechowska weźmie również udział w spotkaniu po filmie „Nic nie czuję”, której to produkcji partnerował jej projekt "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym". Projekcja rozpocznie się o godz. 19.50 Cinema City w Toruniu.

