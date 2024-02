Co dalej z przyszłością Martyny Wojciechowskiej w TVN? Dziennikarka podała konkretną datę, kiedy zakończy program

Co dalej z przyszłością Martyny Wojciechowskiej w TVN? Dziennikarka podała konkretną datę, kiedy odejdzie

Martyna Wojciechowska to z pewnością jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd w Polsce. Ostatnio dużo mówiło się jednak o jej życiu prywatnym w kontekście rozwodu z Przemysławem Kossakowskim. Do rozstania doszło zaledwie trzy miesiące po ślubie. - Byłam żoną przez trzy miesiące, więc mogę powiedzieć, że prawie się to nie liczy. Nawet małżeństwo mi nie wyszło - wyznała ze smutkiem. Na szczęście Wojciechowska nie może narzekać na życie zawodowe. Realizowane przez nią formaty cały czas cieszą się zainteresowaniem widzów. Czy stacja TVN zamierza jednak nadal je emitować? Dziennikarka, w rozmowie z nami, zdradziła, kiedy zobaczymy ostatni odcinek "Kobiety na krańcu świata"! - Zamierzam ten projekt realizować naprawdę do końca życia, bo to jest taki wspaniały projekt. Jestem w trakcie realizacji kolejnego sezonu i kolejnych filmów dokumentalnych - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Widzowie z pewnością odetchnęli z ulgą.

Martyna Wojciechowska pojechała na wojnę w Ukrainie