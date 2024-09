Martyna Wojciechowska pobiera 800 plus. Nie gardzi też pieniędzmi na wyprawkę szkolną

Martyna Wojciechowska jest jedną z tych gwiazd, które nie muszą obawiać się, że nie wystarczy im "do dziesiątego". Podróżniczka to także jedna z najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Jej instagramowy profil ma 2,2 mln fanów, a programy śledzi mnóstwo widzów. Wojciechowska od lat współpracuje z TVN-em, od 15 lat nagrywa program "Kobieta na krańcu świata". Działa też charytatywnie.

Wojciechowska zna wartość pieniądza, wiele w życiu widziała i doświadczyła. Nic więc dziwnego, że korzysta z możliwości pobierania świadczenia na dziecko. W końcu każda złotówka ma znaczenie. Poza tym gwiazda nie wydaje pieniędzy na rzeczy zbędne.

Martyna Wojciechowska prywatnie jest mamą nastolatki

Prywatnie Martyna Wojciechowska jest matką 16-letniej Marysi, którą wychowuje samodzielnie. Tata dziewczynki zmarł, gdy ta miała zaledwie 8 lat. Gwiazda ma na koncie kilka nieudanych związków, w tym małżeństwo z Przemkiem Kossakowskim.

Ja tak bardzo doceniam ludzi, którzy wkładają ogromny wysiłek w to, by zapewnić sobie i swojej rodzinie godne życie. Nie jestem osobą, która żyje jakoś bardzo wystawnie, nie wydaję na ciuchy, drogie kosmetyki, wycieczki... - opowiadała Wojciechowska w rozmowie z Pudelkiem.

Martyna Wojciechowska pobiera 800 plus i pieniądze na wyprawkę

Ostatnio podróżniczka zdradziła, że nie zamierza przechodzić na emeryturę i chce pracować do końca życia. Takie podejście oznacza, że gwiazda będzie długo zarabiać i nie będzie musiała liczyć na pomoc państwa. Póki co Wojciechowska pobiera jednak świadczenia, które należą jej się na dziecko - 800 plus i 300 zł na szkolną wyprawkę.

Oczywiście, że prawdziwą wolność daje niezależność finansowa. Marzyłabym, żeby każdy z nas mógł sobie pozwolić na taki moment zatrzymania się, że nie jest pod presją zarabiania pieniędzy i martwienia się, czy wystarczy do pierwszego. Wyprawka do szkoły to wielki wydatek. Trzeba kupić zeszyty ćwiczeń, ubrania... I nawet nie chodzi o fanaberię, a podstawowe produkty - zdradziła Pudelkowi.

Na co Martyna Wojciechowska wydaje pieniądze ze świadczeń?

Wojciechowska dodała, że pieniądze, które otrzymuje od państwa, odkłada dla córki na później. Takie oszczędności na pewno przydadzą się, jeśli np. dziewczyna będzie chciała kontynuować naukę na studiach albo wystartować z własnym biznesem. Tak robi wiele osób z dochodami na tyle wysokimi, że środków ze świadczeń nie muszą wydawać na bieżące potrzeby dziecka.

Robię podobnie, natomiast przypomnę, że wyprawka dla dziecka to 300 zł do budżetu, ale to nie wystarczy, aby kupić wszystko, co potrzebne, gdy dziecko idzie do szkoły - stwierdziła gwiazda.

Martyna Wojciechowska czeka na przyjazd Kabuli