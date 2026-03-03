Ambasada USA w Kuwejcie pod ostrzałem! Irańskie bomby trafiły w budynek

Spis treści
Ewakuacja ambasady USA w Jordanii. Jakie jest zagrożenie?
W związku z nieokreślonym zagrożeniem, podjęto decyzję o tymczasowej ewakuacji personelu ambasady USA w Jordanii. „W ramach środków ostrożności” – jak podaje placówka. Ambasada w Jordanii jest jedną z największych na świecie i znajduje się w prestiżowej dzielnicy stolicy kraju.
Dym i ogień po ataku na ambasadę USA w Kuwejcie
Agencja AP poinformowała, że po irańskim ataku na terenie amerykańskiej ambasady w Kuwejcie widoczny był dym i ogień. W najbliższych okolicach placówki widziano karetki pogotowia oraz wozy straży pożarnej.
Konflikt na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael kontra Iran
Według doniesień medialnych, USA i Izrael od soboty prowadzą operację przeciwko Iranowi. W odpowiedzi Teheran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, w tym na rozlokowane tam amerykańskie bazy.