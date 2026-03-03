Ambasada USA w Kuwejcie pod ostrzałem! Irańskie bomby trafiły w budynek

Ewakuacja ambasady USA w Jordanii. Jakie jest zagrożenie?

W związku z nieokreślonym zagrożeniem, podjęto decyzję o tymczasowej ewakuacji personelu ambasady USA w Jordanii. „W ramach środków ostrożności” – jak podaje placówka. Ambasada w Jordanii jest jedną z największych na świecie i znajduje się w prestiżowej dzielnicy stolicy kraju.

Dym i ogień po ataku na ambasadę USA w Kuwejcie

Agencja AP poinformowała, że po irańskim ataku na terenie amerykańskiej ambasady w Kuwejcie widoczny był dym i ogień. W najbliższych okolicach placówki widziano karetki pogotowia oraz wozy straży pożarnej.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael kontra Iran

Według doniesień medialnych, USA i Izrael od soboty prowadzą operację przeciwko Iranowi. W odpowiedzi Teheran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, w tym na rozlokowane tam amerykańskie bazy.

23

Sonda Czy konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynie na ceny w Polsce? Tak, paliwo i energia pójdą mocno w górę Trochę podrożeje, ale bez dramatu Raczej nie odczujemy tego w portfelach Trudno powiedzieć / za wcześnie na ocenę