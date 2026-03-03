Ambasada USA w Kuwejcie pod ostrzałem! Irańskie bomby trafiły w budynek

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-03-03 0:03

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie stała się celem irańskiego bombardowania. Do incydentu doszło dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch dni. W związku z zagrożeniem, podjęto decyzję o ewakuacji ambasady USA w Jordanii. Jak podaje CNN, na terenie amerykańskiej ambasady w Kuwejcie po ataku widoczny był dym i ogień, a w okolicy pojawiły się karetki pogotowia i wozy straży pożarnej.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael atakują Iran

i

Autor: AP Photo/ Associated Press Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael atakują Iran

Ewakuacja ambasady USA w Jordanii. Jakie jest zagrożenie?

W związku z nieokreślonym zagrożeniem, podjęto decyzję o tymczasowej ewakuacji personelu ambasady USA w Jordanii. „W ramach środków ostrożności” – jak podaje placówka. Ambasada w Jordanii jest jedną z największych na świecie i znajduje się w prestiżowej dzielnicy stolicy kraju.

Dym i ogień po ataku na ambasadę USA w Kuwejcie

Agencja AP poinformowała, że po irańskim ataku na terenie amerykańskiej ambasady w Kuwejcie widoczny był dym i ogień. W najbliższych okolicach placówki widziano karetki pogotowia oraz wozy straży pożarnej.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael kontra Iran

Według doniesień medialnych, USA i Izrael od soboty prowadzą operację przeciwko Iranowi. W odpowiedzi Teheran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, w tym na rozlokowane tam amerykańskie bazy.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael atakują Iran
Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran
WOJNA
KUWEJT
BLISKI WSCHÓD