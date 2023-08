Amerykanie mają dość Bidena! Porażająca większość nie chce drugiej kadencji

Putin poleci do Chin, ale nie wróci? "To chodzący trup". Ktoś zajmie jego miejsce

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się dopiero w listopadzie 2024 roku, a już budzą wielkie emocje. W szranki mają ponownie stanąć Joe Biden i Donald Trump, choć nie jest jeszcze przesądzone, czy właśnie ich demokraci i republikanie wysuną jako swoich kandydatów. Z pewnością wynik tych wyborów przesądzi nie tylko o dalszych dziejach Ameryki. Bo podczas gdy Joe Biden optuje za dalszą pomocą Ukrainie, Donald Trump otwarcie mówi o zamiarze "wyciągnięcia" USA z pośredniego udziału w konflikcie z Rosją i chełpi się, że potrafiłby zakończyć wojnę na Ukrainie od ręki. Czy Joe Biden pokonałby Trumpa w wyborach? Szanse na to nie są zbyt duże w świetle wyników najnowszego sondażu przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych przez Associated Press-NORC Center for Public Affairs. Okazuje się, że obecnie ponad trzy czwarte Amerykanów jest zdania, że Joe Biden jest już zdecydowanie za stary na to, by ponownie ubiegać się o urząd prezydenta.

Większość Amerykanów nie chce drugiej kadencji Joe Bidena. Dwie trzecie uważa, że powinno się wprowadzić górną granicę wieku dla kandydatów na prezydenta

Aż 77 proc ankietowanych obywateli USA stwierdziło, iż Joe Biden z powodu wieku nie powinien kandydować na prezydenta po raz drugi. W grupie republikanów odsetek ten wynosił aż 89 proc., a demokratów 69 proc. Co ciekawe, badani byli o wiele bardziej łaskawi dla młodszego od Bidena tylko o 4 lata Donalda Trumpa (77 l.). Tylko połowa Amerykanów uważa, że 77 lat to za dużo, by za rok kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie dwie trzecie ankietowanych (66 proc.) uważa, że powinno się wprowadzić górną granicę wieku dla osób ubiegających się o urząd prezydenta, a także o miejsce w Kongresie i Senacie (68 proc.), jak również dla sędziów (67 proc.).

