Andrzej Poczobut z ważną nagrodą. "Obrona wolności słowa"

Andrzej Poczobut, więziony białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, został laureatem Nagrody im. Sacharowa.

Nagroda Parlamentu Europejskiego jest najwyższym wyróżnieniem UE w dziedzinie praw człowieka.

Poczobut został aresztowany w 2021 r. i skazany na 8 lat kolonii karnej. Dowiedz się, za co dokładnie został uwięziony.

Andrzej Poczobut, więziony dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został jednym z laureatów Nagrody im. Sacharowa Parlamentu Europejskiego - przekazała w środę, (22 października) przewodnicząca PE Roberta Metsola. Jak poinformowano, Poczobuta do nagrody nominowała frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, oraz frakcja Europejskiej Partii Ludowej, do której należą PO i PSL.

Andrzej Poczobut z ważną nagrodą

Zwycięzców wybrała Konferencja Przewodniczących PE, w skład której wchodzą Roberta Metsola oraz liderzy grup politycznych w PE. Oprócz Poczobuta nagrodę otrzymała także gruzińska dziennikarka Mzia Amaglobeli. Nagroda im. Andrieja Sacharowa, ustanowiona w 1988 roku, jest najwyższym wyróżnieniem Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Przyznawana jest osobom i organizacjom zasłużonym dla obrony wolności słowa, praw człowieka i demokracji.

Andrzej Poczobut - od jak dawna jest pozbawiony wolności?

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został aresztowany w marcu 2021 roku, a 8 lutego 2023 roku skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w zakładzie karnym w Nowopołocku, który ma opinię jednego z najgorszych białoruskich więzień.