Atak rakietowy na bazę USA na Bliskim Wschodzie! Co z polskimi żołnierzami?

Atak rakietowy na amerykańską bazę wojskową w Iraku, ranni żołnierze. Proirańskie bojówki odpowiedzialne? W bazie byli m.in. Polacy

Amerykanie zaatakowani w Iraku! Jak powiadomiły najważniejsze światowe agencje, powołując się na źródła w ministerstwie obrony USA, w nocy z 5 na 6 sierpnia kilku żołnierzy zostało rannych w wyniku ataku rakietowego na bazę sił lotniczych USA Ain al-Asad w prowincji Anbar na zachodzie Iraku, gdzie stacjonują zagraniczne kontyngenty wojskowe. "Według wstępnych ustaleń kilku amerykańskich żołnierzy zostało rannych. Personel bazy dokonuje obecnie oceny szkód" - poinformował agencję dpa przedstawiciel Pentagonu. Na razie nikt nie przyznał się do zorganizowania ostrzału rakietowego, jednak od jesieni bazy USA w Iraku, Jordanii i Syrii były wielokrotnie atakowane przez proirańskie grupy terrorystyczne. W Jordanii pod koniec stycznia zginęło trzech amerykańskich żołnierzy.

Polacy w zaatakowanej bazie w Iraku. Szef BBN: "W wyniku ataku nie ucierpiał nikt z polskiego personelu cywilnego ani wojskowego"

W bazie, którą zaatakowano, znajdowali się także Polacy. Czy ktoś z nich odniósł obrażenia? Głos zabrał już szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Napisał na ten temat parę zdań w mediach społecznościowych na platformie X, dawniej Twitter: "Kilka godzin temu doszło do uderzenia rakietowego na bazę lotniczą USA Ain al-Asad w Iraku w której stacjonuje także nasz 🇵🇱 kontyngent. W wyniku ataku nie ucierpiał nikt z polskiego personelu cywilnego ani wojskowego. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo napięta". "Minister Austin i minister Galant zgodzili się, że przeprowadzony 5 sierpnia przez związanych z Iranem bojowników atak na siły USA w bazie Ain al-Asad na zachodzie Iraku oznacza niebezpieczną eskalację i pokazuje destabilizującą rolę Iranu w regionie" - oświadczył rzecznik Pentagonu gen. Patrick Ryder, odnosząc się do ministrów obrony USA i Izraela.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie wyjątkowo napięta. Świat czeka na to, jak Iran zaatakuje Izrael

Do ataku doszło w czasie, kiedy sytuacja na Bliskim Wschodzie jest wyjątkowo napięta, a świat czeka na odpowiedź Iranu na zabicie szefa Hamasu Ismaila Haniję przez Izrael. Izrael w ostatnich dniach zabił również szefa Hezbollahu Fuada Szukra, wystrzeliwując rakiety w stronę Libanu, gdzie mieszkał na przedmieściach Bejrutu. Szef Hamasu został zabity w Teheranie w swojej rezydencji, zginął razem ze swoim ochroniarzem. Zabójstwa te były odpowiedzią na krwawy atak na boisko pełne dzieci, do ktorego doszło na Wzgórzach Golan. Izrael obarczył winą za niego Hezbollah, ten jednak nie przyznał się do winy.

⚡️BREAKING The biggest attack on a US military base in years The US military base of Ain Al Assad in Iraq was hit by 17 rockets and smoke is coming out of the base pic.twitter.com/DXF5xf8ltv— Iran Observer (@IranObserver0) January 20, 2024

