Wojna na Bliskim Wschodzie

USA włączą się do wojny na Bliskim Wschodzie? Ważne słowa szefa Pentagonu

Zofia Dąbrowska | PAP 10:14

Szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział, że chociaż większa wojna na Bliskim Wschodzie "nie jest nieunikniona", to Stany Zjednoczone pomogą Izraelowi, jeśli zostanie on zaatakowany - w domyśle, przez jakieś państwo, bo atakowany przez terrorystów jest raz po raz. Tymczasem Izrael zabił szefa Hamasu Ismaila Hanije na terenie Iranu, co wywołało wyrazy potępienia Turcji i Rosji. Iran zapowiada zemstę i wzmocnienie relacji z Palestyńczykami.