Turcja grozi wojną! "Możemy zrobić to samo im, musimy być silni"

Turcja zagroziła wojną Izraelowi. "Jeśli jesteśmy silni, Izrael nie może zachowywać się w ten sposób wobec Palestyny". Jest odpowiedź Izraela

Zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Najpierw na boisko pełne dzieci na terenie Izraela spadł pocisk rakietowy, potem Izrael zagroził otwartą wojną z Hezbollahem i Libanem, choć te nie przyznały się do ostrzału. Teraz niespodziewanie prezydent Turcji niespodziewanie wprost zagroził Izraelowi interwencją wojskową z powodu działań w Strefie Gazy. Przypomnijmy, że po barbarzyńskim ataku Hamasu na Izrael 7 października ubiegłego roku przeprowadzany jest wielki odwet w Strefie Gazy, a śmierć ponosi wielu cywilów. Z jakiegoś powodu akurat teraz należąca do NATO Turcja postanowiła na to zareagować i to w bardzo mocny sposób. "Jeśli jesteśmy silni, Izrael nie może zachowywać się w ten sposób wobec Palestyny. Tak jak interweniowaliśmy w Karabachu i Libii, możemy zrobić to samo im. Nie byłoby powodu, aby tego nie robić" – powiedział. "Kto może zagwarantować, że ci, którzy dziś niszczą Gazę, jutro nie zwrócą uwagi na Anatolię?" – pytał turecki przywódca. Odwołał się do przykładu interwencji wojskowych Turcji w Libii i Górskim Karabachu. W 2020 roku Turcja pomogła Rządowi Porozumienia Narodowego (GNA) odeprzeć ofensywę wojsk watażki Chalify Haftara wspieranego przez najemników rosyjskich. Co na to wszystko Izrael? "Erdogan idzie w ślady Saddama Husajna i grozi atakiem na Izrael. Powinien po prostu pamiętać, co się wówczas wydarzyło i jak to się skończyło" - napisał w mediach społecznościowych szef izraelskiej dyplomacji Israel Kac. Chodziło mu o to, że Saddam Husajn podczas I wojny w Zatoce Perskiej bombardował Izrael, a podczas amerykańskiej inwazji w 2003 roku został schwytany i stracony.

Atak rakietowy na boisko w Izraelu, zginęło 12 osób. Izrael grozi otwartą wojną z Libanem, Liban i Hezbollah nie przyznają się do przeprowadzenia ostrzału

Wczoraj, 27 lipca rakieta spadła na boisko pełne dzieci na kontrolowanych przez Izrael Wzgórzach Golan. Zginęło 12 osób, a 34 zostały ranne. Ofiary mają od 10 do 20 lat. To był najstraszniejszy atak na Izrael od 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zamordował 1200 osób, ostrzeliwując kraj i przenikając na jego terytorium. Było głośno o drastycznych zabójstwach cywilów dokonywanych przez terrorystów m.in. na festiwalu muzycznym. Odpowiedź Izraela była miażdżąca. Strefa Gazy jest systematycznie równana z ziemią. Tymczasem Izraelowi zagraża także inna organizacja terrorystyczna, libański Hezbollah. Czy to właśnie on zorganizował masakrę, która porównywana jest do ataku z dnia 7 października? To pewne na sto procent - przekonują władze Izraela, ale Hezbollah i Liban do niczego się nie przyznają.

Wojna w Izraelu. Co wydarzyło się 7 października? Ile jest teraz ofiar po obu stronach?

7 października rano palestyńscy członkowie Hamasu zaatakowali Izrael tysiącami rakiet, przeniknęli też na jego terytorium. Co najmniej 1200 osób zginęło, tysiące zostały ranne, Hamas wziął też setki zakładników i nie wszystkim udało się przeżyć oraz wrócić do domu. "Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy" - powiedział wtedy premier Izraela Benjamin Netanjahu. "Nasz wróg zapłaci cenę, jakiej nigdy nie poznał" - zapowiedział premier w oświadczeniu wideo. Siły Izraela od tamtej pory prowadzą regularną wojnę w Strefie Gazy. Według źródeł palestyńskich zginęło tam już ponad 34 tysiące cywilów.

Sonda Czy wojna na Bliskim Wschodzie rozszerzy się na inne części świata? Tak Nie

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan threatened to invade Israel on Sunday. "We must be strong so Israel won't be able to do these things to the Palestinians. Just as we entered Karabakh and Libya, we will do the same to Israel."pic.twitter.com/dlYt2G6MOg— Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) July 28, 2024

