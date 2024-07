Masakra dzieci w Izraelu! "Zbliżamy się do otwartej wojny"

Te plotki o Joe Bidenie mogą szokować! "To nie on był w gabinecie"

Atak rakietowy na boisko w Izraelu, zginęło 12 osób. Izrael grozi otwartą wojną z Libanem, Liban i Hezbollah nie przyznają się do przeprowadzenia ostrzału

Wczoraj, 27 lipca rakieta spadła na boisko pełne dzieci na kontrolowanych przez Izrael Wzgórzach Golan. Zginęło 12 osób, a 34 zostały ranne. Ofiary mają od 10 do 20 lat. To był najstraszniejszy atak na Izrael od 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zamordował 1200 osób, ostrzeliwując kraj i przenikając na jego terytorium. Było głośno o drastycznych zabójstwach cywilów dokonywanych przez terrorystów m.in. na festiwalu muzycznym. Odpowiedź Izraela była miażdżąca. Strefa Gazy jest systematycznie równana z ziemią. Tymczasem Izraelowi zagraża także inna organizacja terrorystyczna, libański Hezbollah. Czy to właśnie on zorganizował masakrę, która porównywana jest do ataku z dnia 7 października? To pewne na sto procent - przekonują władze Izraela, ale Hezbollah i Liban do niczego się nie przyznają.

Izrael "zbliża się do otwartej wojny z Hezbollahem i Libanem. To jest przekroczenie wszelkich czerwonych linii i odpowiedź będzie adekwatna"

Izrael grozi wielką wojną i oskarża Hezbollah i Liban o przeprowadzenie ostrzału, choć nikt nie wziął jeszcze za niego odpowiedzialności. Co więcej, odwet już się zaczął. Libańskie media poinformowały o paru nalotach izraelskich samolotów na cele na południu Libanu. To nic nowego, bo od 7 października wzajemne ostrzały Izraela i Libanu przyniosły już kilkaset ofiar, ale tym razem może dojść do regularnej inwazji. Izrael "zbliża się do otwartej wojny z Hezbollahem i Libanem. To jest przekroczenie wszelkich czerwonych linii i odpowiedź będzie adekwatna" - powiedział izraelski minister spraw zagranicznych Israel Kac. Jak dodają władze Izraela, atak na Wzgórzach Golan był odwetem Hezbollahu za zabicie w izraelskim nalocie na skład broni trzech bojowników tej organizacji. Tymczasem zapowiedziano dochodzenie mające ustalić, dlaczego pocisk rakietowy, który trafił w boisko, nie został w porę przechwycony.

Wojna w Izraelu. Co wydarzyło się 7 października? Ile jest ofiar po obu stronach?

7 października rano palestyńscy członkowie Hamasu zaatakowali Izrael tysiącami rakiet, przeniknęli też na jego terytorium. Co najmniej 1200 osób zginęło, tysiące zostały ranne, Hamas wziął też setki zakładników i nie wszystkim udało się przeżyć oraz wrócić do domu. "Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy" - powiedział wtedy premier Izraela Benjamin Netanjahu. "Nasz wróg zapłaci cenę, jakiej nigdy nie poznał" - zapowiedział premier w oświadczeniu wideo. Siły Izraela od tamtej pory prowadzą regularną wojnę w Strefie Gazy. Według źródeł palestyńskich zginęło tam już ponad 34 tysiące cywilów.

BREAKING: THE ‘ATTACK’ ON ISRAEL WAS AN IRON DOME INTERCEPTOR MISSILE FAILURESome within Israeli media are claiming that it was an iron dome interceptor and not even from south Lebanon.The interceptor was fired to stop Hezbollah’s rockets at northern occupied Golan it failed… pic.twitter.com/NUJg7X6ozP— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 27, 2024

BREAKING: ISRAEL WAR CABINET TO CONVENE CRISIS MEETING OVER ISRAEL BOMBINGThere is a possible invasion on Lebanon to be focused by the “IDF” tonight.So far Hezbollah have not claimed responsibility for the strike. pic.twitter.com/YoruWSKOt3— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 27, 2024

