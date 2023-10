Hamas urządził masakrę młodych ludzi na festiwalu! 260 ciał na miejscu zbrodni

Masakra na festiwalu muzycznym w Izraelu. Terroryści z Hamasu wymordowali 260 młodych ludzi, którzy tańczyli i bawili się

To była rzeź, którą mogli zorganizować równie dobrze fanatycy z Państwa Islamskiego albo wojska Władimira Putina. Nikt nie powinien mieć już wątpliwości, że Hamas to nie "bojownicy", a terroryści, którzy rozmyślnie biorą na celownik zwyczajnych, niewinnych cywilów, także zagranicznych turystów. W miniony weekend świat zaszokowała historia młodej niemieckiej turystki, którą członkowie Hamasu zabili na festiwalu muzycznym, a potem obwozili jej rozebrane ciało po ulicach, plując na nie i wiwatując. Rodzina w Niemczech rozpoznała na tych strasznych nagraniach zwłoki Shani Louk (+30 l.). Potem okazało się, że to jedna z bardzo wielu ofiar. Festiwal muzyki trance Supernova zorganizowano w kibucu blisko Strefy Gazy. Nikt nie sądził, że Hamas zaatakuje właśnie wtedy. Setki młodych ludzi tańczyły i bawiły się do białego rana. Wtedy usłyszeli wybuchy.

Terroryści zaatakowali z paralotni i od strony drogi. Mordowali tych, którzy próbowali uciec

Jak opowiadają ci, którzy zdołali uciec, członkowie Hamasu dobrze wiedzieli o imprezie i specjalnie zaczaili się na tych, którzy będą uciekać na parking, a potem jechać drogą, byle z dala od terenu festiwalu. Terroryści już tam czekali z karabinami maszynowymi, inni dostali się na teren przy pomocy paralotni. Gdy ktoś chował się za drzewem, podchodzili tam i strzelali. Nagrania z miejsca masakry pokazują całe stosy ciał, a film nakręcony za pomocą drona rzędy porzuconych, w części spalonych samochodów na poboczach oraz opuszczoną scenę festiwalową. W sumie w tym miejscu Hamas zamordował 260 przypadkowych, niewinnych cywilów.

New video: Aftermath of the Supernova music festival in Israel, where Hamas gunmen killed 260 people pic.twitter.com/vRbWAYB9Mz— BNO News (@BNONews) October 8, 2023

Attendees of the music festival Supernova in Israel have shared videos of what happened when Hamas militants stormed the event. At least 260 people have reportedly been killed in the attack, and others are believed to have been taken hostage.Read more: https://t.co/iQAjNkMu4j pic.twitter.com/YTHleh0Itl— SBS News (@SBSNews) October 9, 2023