Zagraniczna turystka zabita przez Hamas! Jej nagie ciało obwozili po ulicach!

Niemiecka turystka zabita przez Hamas. Terroryści obwozili nagie ciało 30-latki po ulicach. Shani Louk przyleciała do Izraela na festiwal muzyczny

Takiego barbarzyństwa nie powstydziliby się żołnierze Putina. Zdjęcia i filmy pokazujące sceny rozgrywające się na ulicach w Izraelu coraz bardziej przerażają. Wczoraj media społecznościowe obiegło nagranie pokazujące, jak grupa uzbrojonych członków Hamasu z dumą obwozi samochodem po ulicy nagie ciało młodej kobiety, plując na nie i wiwatując. Twierdzili, że to zabita przez nich izraelska żołnierka. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że była to ofiara cywilna, w dodatku... przypadkowa turystka z Europy, która przez nieszczęśliwy traf znalazła się w Izraelu, gdy Hamas zaczął masowy atak. O sprawie pisze Daily Mail, powołując się na rodzinę Shani Louk. Bliscy kobiety byli przerażeni, gdy usłyszeli o wojnie. 30-latka poleciała akurat do Izraela na festiwal muzyczny. Tymczasem znaleźli w sieci nagranie z ciałem i niestety rozpoznali charakterystyczne cechy Shani... Artystkę wykonującą tatuaże rozpoznali właśnie po charakterystycznych rysunkach na nogach oraz po dredach na głowie. "Żyjemy w koszmarze. Liczymy jeszcze na pozytywne wieści. To na pewno Shani" - powiedziała rodzina kobiety brytyjskim dziennikarzom.

Wojna w Izraelu. Kiedy zaczął się atak?

7 października rano palestyńscy członkowie Hamasu zaatakowali Izrael tysiącami rakiet, przeniknęli też na jego terytorium. Co najmniej 300 osób zginęło, jest około tysiąca. "Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy" - powiedział w pierwszym wystąpieniu premier Izraela Benjamin Netanjahu. "Nasz wróg zapłaci cenę, jakiej nigdy nie poznał" - zapowiedział premier w oświadczeniu wideo. Siły Izraela ostrzeliwują Strefę Gazy, Palestyńczycy ogłosili, że po ich stronie zginęło 198 osób, a 1610 zostało rannych. "Będziemy wiedzieć, jak ujarzmić terroryzm z olbrzymią siłą, a nikt odpowiedzialny za atak nie uniknie zemsty izraelskiej armii" - głosi oficjalny komunikat władz Izraela. Mnożą się komunikaty światowych liderów. USA, Unia Europejska i Ukraina stanęły po stronie Izraela, Iran po stronie Palestyny, obiecując w dodatku wsparcie dla Hamasu. Rosja, Turcja i Arabia Saudyjska wzywają do przerwania ognia i negocjacji.

Her name is Shani Louk. She was German national, not Israeli. She was attending 'Festival for Peace' when Hamas killed her & paraded her naked. Her mother is begging for her body to be returned. In Kashmir Aarti Tikoo was raped & sawed into pieces. Gaza or Kashmir they are… pic.twitter.com/6VhXyEA7Pz— Arun Pudur (@arunpudur) October 8, 2023

