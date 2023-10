Polacy utknęli w Izraelu! Loty odwołane. Niepokojące doniesienia

Tłumy na lotniskach w Izraelu, kolejne linie lotnicze odwołują loty. Utknęli tam także Polacy. Niepokojące doniesienia o naszych rodakach po wybuchu wojny w Izraelu

Takiego ataku nie spodziewał się nikt, najwyraźniej również wywiad Izraela. Dziś, 7 października rano tysiące rakiet Hamasu spadły na Izrael, a bojownicy, którzy wcześniej przeniknęli na teren tego kraju, mordują ludzi na ulicach i porywają cywilów oraz wojskowych. Zmasowany atak Hamasu na Izrael to nie tylko tragedia mieszkańców, ale też obcokrajowców, którzy przypadkowo znaleźli się w samym środku wojny. Kolejne linie lotnicze z całego świata odwołują loty do Izraela, jest wśród nich również polski LOT. "Z powodu sytuacji w Izraelu PLL LOT odwołują 7 października rejsy LO155/154 oraz LO151/152. O statusie rejsów w kolejnych dniach będziemy informować na bieżąco" — poinformował rzecznik linii Krzysztof Moczulski. Jest wielu Polaków, którzy utknęli w Izraelu. Jedni koczują na lotniskach, inni są gdzieś w kraju na wycieczkach objazdowych. "Z naszego biura podróży w Izraelu jest obecnie 40 osób. Chcemy jak najszybciej sprowadzić je do Polski. Nie mamy pełnej wiedzy o ich obecnym położeniu, ponieważ była to wycieczka objazdowa" - powiedział "Wyborczej" Piotr Henicz, wiceprezes biura Itaka i Polskiej Izby Turystyki. W mediach społecznościowych pojawiają się niepokojące wpisy. "W Izraelu jest grupka muzyków (8 os. w wieku 15-18 lat oraz 2 opiekunów) utknęli dzisiaj na lotnisku. Samolot którym mieli lecieć doleciał do Cypru i wrócił do Polski. Zostali pozostawieni sami sobie. Proszę o pomoc w ich transporcie do Polski. Mama najmłodszego chłopca" - pisze na Twitterze kobieta, która oznaczyła w tym wpisie prezydenta Andrzeja Dudę, licząc na rządową pomoc.

"Ambasada RP w Izraelu od początku kryzysu pozostaje w stałym kontakcie z obywatelami RP przebywającymi na miejscu"

Co na to polski MSZ? Oto oficjalny komunikat na stronie rządowej: "Ambasada RP w Izraelu od początku kryzysu pozostaje w stałym kontakcie z obywatelami RP przebywającymi na miejscu. Sytuacja jest trudna i bardzo dynamiczna. Nie funkcjonują przejścia graniczne z Jordanią. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło czwarty, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących na całym terytorium Izraela i odradza jakiekolwiek podróże do tego kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom RP, żeby nie opuszczali bezpiecznego schronienia do momentu wyklarowania się sytuacji. Apelujemy do naszych Rodaków przebywających w Izraelu o nawiązanie kontaktu z placówką, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Można do tego wykorzystać adres mailowy lub numer alarmowy placówki".

W Izraelu jest grupka muzyków (8 os. w wieku 15-18 lat oraz 2 opiekunów) utknęli dzisiaj na lotnisku. Samolot którym mieli lecieć doleciał do Cypru i wrócił do Polski. Zostali pozostawieni sami sobie. Proszę o pomoc w ich transporcie do Polski. Mama najmłodszego chłopca.— Gosia Lipczuk (@GLipczuk16141) October 7, 2023

Stranded Passengers take cover at Tel Aviv Ben Gurion International Airport (TLV/LLBG) due to the ongoing crisis there.#safety #crisis https://t.co/7Zxndd4Jrk pic.twitter.com/9Jwi6QE1ju— FL360aero (@fl360aero) October 7, 2023

