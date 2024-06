Bijatyka w parlamencie! Kolejni posłowie dołączali, wszystko się nagrało

Bijatyka posłów we włoskim parlamencie! Wyrywali sobie flagę państwową, padały mocne ciosy

Bójki w parlamentach od czasu do czasu się zdarzają, a nagrania z tych wydarzeń obiegają świat, tak jak słynna już bijatyka posłów w Gruzji z kwietnia tego roku. Tym razem dantejskie sceny rozegrały się we Włoszech. "La Stampa" pisze o tym jako o "Dzikim Zachodzie w Izbie"! Co tam się działo? Zaczęło się od gorącej debaty na temat autonomii legislacyjnej regionów. W pewnym momencie deputowany opozycyjnego Ruchu Pięciu Gwiazd Leonardo Donno postanowił zademonstrować swoje poglądy, podchodząc do wywodzącego się z Ligi ministra ds. regionalnych i autonomii Roberto Calderolego z włoską flagą.

Posłowie się tłumaczą. "Chciałem go szturchnąć, ale nie trafiłem" vs "Nie mogłem oddychać po tym ciosie"

Donno próbował wręczyć ministrowi flagę, a wtedy do posła Ruchu Pięciu Gwiazd doskoczyli posłowie Ligi i zaczęła się szarpanina. Dołączali kolejni parlamentarzyści, powstała kotłowanina! Wszyscy bili już wszystkich! Interweniowali woźni sejmowi i dopiero wtedy udało się rozdzielić walczących posłów. Specjalna komisja sprawdza teraz, kto zaczął! Niektórzy już się tłumaczą. "Chciałem go szturchnąć, ale nie trafiłem" - wyjaśnia rozbrajająco polityk Ligi Igor Iezzi, który doskoczył na początku do trzymającego flagę kolegi, ale Donno odpowiada, że dostał cios, po którym nie mógł oddychać.

Siamo arrivati alle violenze dai banchi della maggioranza Meloni. Hanno aggredito il nostro Leonardo Donno perché ha portato il tricolore al Ministro Calderoli, perché diciamo no alla secessione dell'Italia firmata Meloni, Salvini e Tajani. È uscito in barella dalla Camera dei… pic.twitter.com/4OkYB9gP8D— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 12, 2024

