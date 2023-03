manifestacje też na ulicach

Wielka bójka w parlamencie. Dantejskie sceny. O co poszło?! [WIDEO]

Choć wielokroć zdarza się nam narzekać na sejmowe awantury w polskim Sejmie, to do aż tak niegodnych zachowań "reprezentantów narodu" jednak nie dochodzi. Tymczasem w gruzińskim parlamencie doszło do regularnej bitki pomiędzy posłami! Co więcej, na ulice wyszły wielotysięczne demonstracje. Co doprowadziło do takich niepokojów społecznych?